Sennheiser Profile USB представляет собой компактный конденсаторный микрофон с разъёмом USB-C и функциями мониторинга.

Особенности:

регулировка громкости наушников;

регулировка уровня чувствительности микрофона;

функции mute и mix control;

функция регулировки наклона с самоблокирующимся соединением для оптимального позиционирования;

прочный металлический корпус и высококачественная отделка;

встроенный кабель 3 метра.

Микрофон подходит для дикторской работы, стриминга, записи и ведения подкастов и традиционной звукозаписи. Модель обладает кардиоидной диаграммой направленности. Микрофон работает в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, поддерживает частоту дискретизации до 48 кГц и разрядность сигнала до 24 бит. Максимальный уровень звукового давления составляет 125 дБ при минимальном значении усиления и 85 дБ — при максимальном. Чувствительность модели при максимальном усилении составляет −10 дБ при уровне давления 80 дБ, при минимальном — −50 дБ при уровне давления 80 дБ.

Для мониторинга сигнала предусмотрен порт для подключения наушников на разъёме TRS 1/8″ (мини-джек). Уровень громкости наушников регулируется отдельной ручкой, при этом пользователи могут настроить соотношение сигнала от микрофона и сигнала, поступающего с компьютера или подключённого мобильного устройства.

Микрофон совместим с операционными системами Windows 10 и новее, macOS 10.15 и новее. Устройство может использоваться с планшетами и смартфонами под управлением iOS 14, iPadOS 14, Android 9 и новее. В комплекте с устройством поставляется только кабель для подключения микрофона к компьютеру. В качестве дополнительной опции компания продаёт расширенную версию Profile USB, комплектующуюся настольным креплением (с шайбами 3/8 и 5/8) и встроенным удлинителям USB-кабеля.