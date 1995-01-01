Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Комплект Sennheiser Profile Streaming Set, из USB-C конденсаторного микрофона и пантографа

Код товара:УТ-00095134
Артикул:700100

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sennheiser Profile USB представляет собой компактный конденсаторный микрофон с разъёмом USB-C и функциями мониторинга.

Особенности:

  • регулировка громкости наушников;
  • регулировка уровня чувствительности микрофона;
  • функции mute и mix control;
  • функция регулировки наклона с самоблокирующимся соединением для оптимального позиционирования;
  • прочный металлический корпус и высококачественная отделка;
  • встроенный кабель 3 метра.

Микрофон подходит для дикторской работы, стриминга, записи и ведения подкастов и традиционной звукозаписи. Модель обладает кардиоидной диаграммой направленности. Микрофон работает в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, поддерживает частоту дискретизации до 48 кГц и разрядность сигнала до 24 бит. Максимальный уровень звукового давления составляет 125 дБ при минимальном значении усиления и 85 дБ — при максимальном. Чувствительность модели при максимальном усилении составляет −10 дБ при уровне давления 80 дБ, при минимальном — −50 дБ при уровне давления 80 дБ.

Для мониторинга сигнала предусмотрен порт для подключения наушников на разъёме TRS 1/8″ (мини-джек). Уровень громкости наушников регулируется отдельной ручкой, при этом пользователи могут настроить соотношение сигнала от микрофона и сигнала, поступающего с компьютера или подключённого мобильного устройства.

Микрофон совместим с операционными системами Windows 10 и новее, macOS 10.15 и новее. Устройство может использоваться с планшетами и смартфонами под управлением iOS 14, iPadOS 14, Android 9 и новее. В комплекте с устройством поставляется только кабель для подключения микрофона к компьютеру. В качестве дополнительной опции компания продаёт расширенную версию Profile USB, комплектующуюся настольным креплением (с шайбами 3/8 и 5/8) и встроенным удлинителям USB-кабеля.