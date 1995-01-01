Sennheiser Profile – USB-микрофон, созданный для онлайн-стримов, записи подкастов и роликов для соц.сетей. Обладает очень простым, понятным даже для новичков управлением, сочетая доступность с высоким качеством звука. На корпусе спереди располагаются три рукоятки: верхняя отвечает за усиление, средняя – за балансировку звука от микрофона и звуков системы (компьютера), нижняя – за уровень громкости в наушниках. Над рукоятками имеется кнопка Mute, которая позволяет быстро выключить микрофон при необходимости. При выключенном микрофоне светодиодные индикаторы горят красным. При включенном микрофоне светодиодное кольцо вокруг рукоятки усиления в зависимости от громкости вашей речи и окружающих звуков может гореть зеленым (все хорошо) или оранжевым (слишком высокий уровень, возможна перегрузка микрофона). В целом все очень наглядно.

Кардиоидная направленность отсекает посторонние звуки: направьте микрофон на себя и все звуки, идущие сзади и со сторон будут автоматически приглушаться. Усиление (Gain) регулируется в широком диапазоне. Для наилучшего подавления посторонних шумов, в особенности в помещениях без аудиоподготовки, мы рекомендуем выставить минимальное усиление и расположить микрофон как можно ближе к лицу, на расстоянии от 5 до 15 см от рта. Для этого оптимально использовать пантограф и более длинный USB кабель (продаются отдельно). Близкое расположение микрофона также придаст вашему голосу приятную глубину. Контролируйте качество звука с помощью наушников.

Как можно видеть из графика частотной характеристики, она очень ровная, микрофон практически не придает звучанию дополнительной окраски. При необходимости внести какие-либо коррекции, это можно сделать через приложения на вашем компьютере: как правило, все программы для записи или стриминга имеют эквалайзер и другие, более сложные инструменты для работы со звуком.

Микрофон выполнен в прочном металлическом корпусе со встроенным наклонным механизмом. В комплекте идет базовая настольная подставка с резьбовым гнездом 5/8", в которое и завинчивается микрофон. Вы также можете использовать различные крепления, как Sennheiser, так и других производителей: резьба стандартная, плюс в комплекте идет переходник на резьбу 3/8".

Характеристики

Тип микрофона: USB микрофон

USB микрофон Механизм акустического преобразования: предварительно поляризованный конденсаторный

предварительно поляризованный конденсаторный Направленность: кардиоидная

кардиоидная Частотная характеристика: 20 - 20 000 Гц

20 - 20 000 Гц Количество каналов: 1

1 Чувствительность: -50 дБ (относительно полной шкалы) SPL при минимальном усилении, -10 дБ SPL при максимальном усилении

-50 дБ (относительно полной шкалы) SPL при минимальном усилении, -10 дБ SPL при максимальном усилении Эквивалентный уровень шума: 34 дБ(А) SPL при минимальном усилении, 28 дБ(А) SPL при максимальном усилении

34 дБ(А) SPL при минимальном усилении, 28 дБ(А) SPL при максимальном усилении Максимум звукового давления (SPL): 125 дБ SPL при минимальном усилении, 85 дБ SPL при максимальном усилении

125 дБ SPL при минимальном усилении, 85 дБ SPL при максимальном усилении Регулировка уровня: есть, рукояткой на корпусе

есть, рукояткой на корпусе Разрешение (для микрофонов с АЦП): 16 / 24 бит, 44.1 / 48 кГц

16 / 24 бит, 44.1 / 48 кГц Питание: от устройства

от устройства Подключение: USB 2.0 Type C + 3.5 мм выход на наушники

USB 2.0 Type C + 3.5 мм выход на наушники Комплектация: микрофон, подставка, кабель USB-C 1.2 м, документация

микрофон, подставка, кабель USB-C 1.2 м, документация Размеры: микрофон: 152 х 50 мм, подставка: 98 х 18 мм

микрофон: 152 х 50 мм, подставка: 98 х 18 мм Вес: микрофон: 350 г, подставка: 60 г

Совместимые системы: