Компактный суперкардиоидный микрофон для видеокамер. Может использоваться с питанием от 1 батарейки АА, хотя это немного ухудшает его характеристики – это позволяет использовать MKE 600 с фотоаппаратами и любительскими видеокамерами, которые не могут предоставить фантомное питание. На микрофоне располагаются 2 переключателя: один включает микрофон, второй включает фильтр низких частот.

Микрофон Sennheiser MKE 600 производится в Германии.

В комплект входит простой держатель для установки в башмак или на стойку, а также поролоновая ветрозащита. Пушистая ветрозащита MZH 600 продается отдельно.