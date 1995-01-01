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Микрофон Sennheiser MKE 600, направленный, моно, XLR

  • MKE 600, направленный, моно, XLR
  • MKE 600, направленный, моно, XLR
  • MKE 600, направленный, моно, XLR
  • MKE 600, направленный, моно, XLR
  • MKE 600, направленный, моно, XLR
  • MKE 600, направленный, моно, XLR
  • MKE 600, направленный, моно, XLR
Код товара:УТ-00032830
Артикул:505453

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный суперкардиоидный микрофон для видеокамер. Может использоваться с питанием от 1 батарейки АА, хотя это немного ухудшает его характеристики – это позволяет использовать MKE 600 с фотоаппаратами и любительскими видеокамерами, которые не могут предоставить фантомное питание. На микрофоне располагаются 2 переключателя: один включает микрофон, второй включает фильтр низких частот.

Микрофон Sennheiser MKE 600 производится в Германии.

В комплект входит простой держатель для установки в башмак или на стойку, а также поролоновая ветрозащита. Пушистая ветрозащита MZH 600 продается отдельно.