Sennheiser MKE 400 – направленный микрофон-пушка для зеркальных / беззеркальных фотоаппаратов и любительских видеокамер с мини-джеком 3.5 мм. Суперкардиоидная направленность означает, что микрофон преимущественно подбирает звук по оси своего направления, а боковые шумы и задняя полусфера звучат приглушенно. Это классическая «пушка», записывающая 1-канальный (монофонический) звук.

MKE 400 использует собственное питание: 1 батарейка ААА, которой хватает приблизительно на 300 часов записи. Микрофон может устанавливаться в башмак на камере, а также монтироваться на удочку или микрофонную стойку, соединяясь с помощью удлинительного кабеля или радиопередатчика. Антивибрационное крепление предотвращает запись шума от камеры или удочки.

У Sennheiser MKE 400 есть встроенный усилитель (Vol. +) и фильтр низких частот. Усилитель рекомендуется использовать на постоянной основе: с ним собственный шум микрофона значительно снижается, также уменьшается деградация звука из-за низкокачественных звуковых карт, которыми оснащается большинство фотоаппаратов и любительских видеокамер. Тем не менее, при очень высоком уровне звукового давления чувствительность можно понизить (Vol. –). Фильтр низких частот, как можно видеть из графика, работает весьма агрессивно: включаясь приблизительно на 150 Гц, он устраняет гул от ветра и другие низкочастотные шумы, но делает звучание заметно более «сухим».

Sennheiser MKE 400 выполняется в полностью металлическом корпусе, что обеспечивает долговечность и экранирует электронику от возможных электромагнитных помех.