Sennheiser MKE 2 Black EW (также известный как MKE 2-ew Gold, арт. 009831) – это профессиональный миниатюрный всенаправленный петличный микрофон. Создан специально для всех областей «живой» работы: телевизионные трансляции (игры, ток-шоу), театральные представления и так далее. Легко маскируется на одежде или под ней. Соответствует самым высоким требованиям к качеству звука и выносливости.

Сверхкомпактный размер делает его легко скрываемым и едва ощутимым на теле. Точная частотная характеристика обеспечивает естественный, неокрашенный звук. Всенаправленность звукового подбора позволяет маскировать микрофон любым подходящим способом, под любым углом, а уникальная диафрагма Umbrella Diaphragm™ обеспечивает надежную защиту от пота при размещении под одеждой. Чрезвычайно тонкая диафрагма с малой массой демонстрирует исключительную переходную характеристику.

В комплекте идут 2 колпачка, MZC 2-1 и MZC 2-2, которые позволяют тонко настроить передачу верхних частот, крепление-клипса, ветрозащита MZW 2 и 3 колпачка Makeup Cap, которые защищают микрофон от попадания макияжа при нательном креплении.

Sennheiser MKE 2 выпускается в 2 вариантах цвета (телесный бежевый и черный) и 4 вариантах подключения (XLR, LEMO 3-pin, 3.5 мм, свободный конец). MKE 2 Black EW – это черная версия с джеком 3.5 мм и резьбовой фиксацией.

Подробную частотную характеристику можно посмотреть в файле Инструкция.