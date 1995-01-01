Sennheiser MD 46 был создан специально для журналистики, репортажей и интервью с места событий. Благодаря динамическому капсюлю он отлично справляется с громким фоновым шумом, может использоваться на стадионах, спортивных аренах, музыкальных фестивалях и тому подобных мероприятиях. Кардиоидная направленность дает возможность сфокусироваться на интервьюируемом человеке, но при этом качество звука не слишком страдает, если он немного отклоняется от оси микрофона.

Частотный ответ настроен таким образом, чтобы разборчиво передавать речь и приглушать посторонние помехи: как можно видеть из графика от 1 до 5 кГц идет небольшой подъем, обеспечивающий голосу большую прозрачность и ясность, а после 10 кГц идет резкий спад – этот микрофон не рассчитан на вокал. Низкие частоты теплые, микрофон отлично справляется с взрывными согласными. Продвинутое антишоковое крепление капсюля предотвращает шумы во время манипуляций с микрофоном (стуки, скрежет), микрофон также обладает отличной ветрозащитой (дополнительные ветровые экраны MZW 4032-A и MZW 65-Pro можно приобрести отдельно). Корпус полностью выполнен из металла, с двухслойной металлической решеткой-грилем. Длинная рукоятка удобна для ситуаций, когда журналист протягивает микрофон, но не передает его в руки.

Микрофон обладает стандартным для профессиональной техники гнездом XLR 3-pin для балансного кабельного подключения или установки радиопередатчика.

Характеристики