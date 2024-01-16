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Беспроводная система Sennheiser EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)

  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
  • evolution wireless EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)
Код товара:УТ-00047679
Артикул:EW 112P G4-A1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser evolution wireless EW 112P G4 с петличным всенаправленным микрофоном ME 2. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Микрофон можно заменить на другую «петличку» Sennheiser серий ME или MKE. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино, театральные представления.

  • приемник для камеры EK 100 G4
  • нательный передатчик SK 100 G4
  • петличный микрофон ME 2-II
  • 4 батареи АА
  • адаптер для камеры CA 2
  • кабель CL 1 со штекером 3,5 мм
  • переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм»
  • краткая инструкция
  • инструкция по безопасности
  • лист с заявлением изготовителя

Характеристики

Петличный микрофон
  • Механизм акустического преобразования: предварительно поляризованный конденсаторный микрофон
  • Направленность: всенаправленный
  • Частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц
  • Количество каналов: 1
  • Чувствительность: 20 мВ/Па (без нагрузки)
  • Соотношение сигнал / шум: 63 дБ
  • Эквивалентный уровень шума: 36 дБА
  • Максимум звукового давления (SPL): 130 дБ
  • Регулировка уровня: есть (на приемнике)
  • Питание: от передатчика, 7.5 В
  • Подключение: мини-джек 3.5 мм (с резьбовой фиксацией)
  • Размеры: длина кабеля 1.6 м
Беспроводная система
  • Тип передачи: аналоговая, УВЧ, компандер Sennheiser HDX
  • Рабочая частота: 470-516 МГц
  • Частотная характеристика: микрофон: 80 Гц - 18 кГц, линейный вход: 25 Гц - 18 кГц
  • Дальность действия: до 100 м (без препятствий)
Передатчик
  • Выходная мощность: до 30 мВт
  • Антенна: внешняя, гибкая
  • Частотная характеристика: 516 - 558 МГц
  • Отклонение: +/- 24 кГц, пиковая девиация: +/- 48 кГц
  • Искажение (дисторсия): до 0.9%
  • Сопротивление: 40 кОм
  • Входы: микрофонный 3.5 мм (TRS)
  • Питание: 2 элемента типоразмера АА
  • Время работы: до 8 часов
  • Размеры: 82 х 64 х 24 мм
  • Вес: 160 г
Приемник
  • Антенна: внешняя, гибкая
  • Соотношение сигнал / шум: > 110 дБА
  • Искажение (дисторсия): 0,9% или менее
  • Выходы: 3.5 мм
  • Питание: 2 элемента типоразмера АА
  • Время работы: до 8 часов
  • Размеры: 82 х 64 х 24 мм
  • Вес: 160 г
Страна производства: Германия