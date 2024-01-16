Беспроводная система Sennheiser EW 112P G4-A1 (470 - 516 МГц)

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Код товара: УТ-00047679 Артикул: EW 112P G4-A1 Код товара: УТ-00047679 Артикул: EW 112P G4-A1 Страна производства Германия Дальность действия 100 Частотная характеристика 470-516 МГц Тип передачи аналоговая, УВЧ, компандер Sennheiser HDX Соотношение сигнал / шум, дБ 110, 63 Механизм акустического преобразования предварительно поляризованный конденсаторный микрофон Эквивалентный уровень шума, дБА 36 Выходное сопротивление 40 кОм Максимум звукового давления (SPL), дБ 130 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Страна производства Страна производства Германия Беспроводная система Дальность действия 100 Частотная характеристика 470-516 МГц Тип передачи аналоговая, УВЧ, компандер Sennheiser HDX Микрофон Соотношение сигнал / шум, дБ 110, 63 Механизм акустического преобразования предварительно поляризованный конденсаторный микрофон Эквивалентный уровень шума, дБА 36 Выходное сопротивление 40 кОм Максимум звукового давления (SPL), дБ 130 Регулировка уровня звука есть (на приемнике) Вес 160 г Чувствительность 20 мВ/Па (без нагрузки) Минимальная частотная характиристика, Гц 50, 516, 80 Питание 2 элемента типоразмера АА, от передатчика, 7.5 В Максимальная частотная характиристика, Гц 18000, 558000000 Передатчик Искажение (дисторсия) 0,9% или менее, до 0.9% Входы Mini jack (3,5 мм) Выходная мощность до 30 мВт Приемник Антенна приемника Внешняя Основные Направленность Всенаправленный Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser evolution wireless EW 112P G4 с петличным всенаправленным микрофоном ME 2. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Микрофон можно заменить на другую «петличку» Sennheiser серий ME или MKE. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино, театральные представления. приемник для камеры EK 100 G4

нательный передатчик SK 100 G4

петличный микрофон ME 2-II

4 батареи АА

адаптер для камеры CA 2

кабель CL 1 со штекером 3,5 мм

переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм»

краткая инструкция

инструкция по безопасности

лист с заявлением изготовителя Характеристики Петличный микрофон Механизм акустического преобразования: предварительно поляризованный конденсаторный микрофон

предварительно поляризованный конденсаторный микрофон Направленность: всенаправленный

всенаправленный Частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц

50 Гц - 18 кГц Количество каналов: 1

1 Чувствительность: 20 мВ/Па (без нагрузки)

20 мВ/Па (без нагрузки) Соотношение сигнал / шум: 63 дБ

63 дБ Эквивалентный уровень шума: 36 дБА

36 дБА Максимум звукового давления (SPL): 130 дБ

130 дБ Регулировка уровня: есть (на приемнике)

есть (на приемнике) Питание: от передатчика, 7.5 В

от передатчика, 7.5 В Подключение: мини-джек 3.5 мм (с резьбовой фиксацией)

мини-джек 3.5 мм (с резьбовой фиксацией) Размеры: длина кабеля 1.6 м Беспроводная система Тип передачи: аналоговая, УВЧ, компандер Sennheiser HDX

аналоговая, УВЧ, компандер Sennheiser HDX Рабочая частота: 470-516 МГц

470-516 МГц Частотная характеристика: микрофон: 80 Гц - 18 кГц, линейный вход: 25 Гц - 18 кГц

микрофон: 80 Гц - 18 кГц, линейный вход: 25 Гц - 18 кГц Дальность действия: до 100 м (без препятствий) Передатчик Выходная мощность: до 30 мВт

до 30 мВт Антенна: внешняя, гибкая

внешняя, гибкая Частотная характеристика: 516 - 558 МГц

516 - 558 МГц Отклонение: +/- 24 кГц, пиковая девиация: +/- 48 кГц

+/- 24 кГц, пиковая девиация: +/- 48 кГц Искажение (дисторсия): до 0.9%

до 0.9% Сопротивление: 40 кОм

40 кОм Входы: микрофонный 3.5 мм (TRS)

микрофонный 3.5 мм (TRS) Питание: 2 элемента типоразмера АА

2 элемента типоразмера АА Время работы: до 8 часов

до 8 часов Размеры: 82 х 64 х 24 мм

82 х 64 х 24 мм Вес: 160 г Приемник Антенна: внешняя, гибкая

внешняя, гибкая Соотношение сигнал / шум: > 110 дБА

> 110 дБА Искажение (дисторсия): 0,9% или менее

0,9% или менее Выходы: 3.5 мм

3.5 мм Питание: 2 элемента типоразмера АА

2 элемента типоразмера АА Время работы: до 8 часов

до 8 часов Размеры: 82 х 64 х 24 мм

82 х 64 х 24 мм Вес: 160 г Страна производства: Германия Видео Наш обзор

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