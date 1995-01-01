Беспроводная система Sennheiser EW 112P G4-A (516 - 558 МГц)
Код товара:УТ-00080692
Артикул:EW 112P G4-A
Товар не найден
Описание
Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser evolution wireless EW 112P G4 с петличным всенаправленным микрофоном ME 2. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Микрофон можно заменить на другую «петличку» Sennheiser серий ME или MKE. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино, театральные представления.
- приемник для камеры EK 100 G4
- нательный передатчик SK 100 G4
- петличный микрофон ME 2-II
- 4 батареи АА
- адаптер для камеры CA 2
- кабель CL 1 со штекером 3,5 мм
- переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм»
- краткая инструкция
- инструкция по безопасности
- лист с заявлением изготовителя
Характеристики
Петличный микрофон
- Механизм акустического преобразования: предварительно поляризованный конденсаторный микрофон
- Направленность: всенаправленный
- Частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц
- Количество каналов: 1
- Чувствительность: 20 мВ/Па (без нагрузки)
- Соотношение сигнал / шум: 63 дБ
- Эквивалентный уровень шума: 36 дБА
- Максимум звукового давления (SPL): 130 дБ
- Регулировка уровня: есть (на приемнике)
- Питание: от передатчика, 7.5 В
- Подключение: мини-джек 3.5 мм (с резьбовой фиксацией)
- Размеры: длина кабеля 1.6 м
Беспроводная система
- Тип передачи: аналоговая, УВЧ, компандер Sennheiser HDX
- Рабочая частота: 516 - 558 МГц
- Частотная характеристика: микрофон: 80 Гц - 18 кГц, линейный вход: 25 Гц - 18 кГц
- Дальность действия: до 100 м (без препятствий)
Передатчик
- Выходная мощность: до 30 мВт
- Антенна: внешняя, гибкая
- Частотная характеристика: 516 - 558 МГц
- Отклонение: +/- 24 кГц, пиковая девиация: +/- 48 кГц
- Искажение (дисторсия): до 0.9%
- Сопротивление: 40 кОм
- Входы: микрофонный 3.5 мм (TRS)
- Питание: 2 элемента типоразмера АА
- Время работы: до 8 часов
- Размеры: 82 х 64 х 24 мм
- Вес: 160 г
Приемник
- Антенна: внешняя, гибкая
- Соотношение сигнал / шум: > 110 дБА
- Искажение (дисторсия): 0,9% или менее
- Выходы: 3.5 мм
- Питание: 2 элемента типоразмера АА
- Время работы: до 8 часов
- Размеры: 82 х 64 х 24 мм
- Вес: 160 г
Страна производства: Германия