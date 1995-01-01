Беспроводная система Sennheiser EW 112P G4-A (516 - 558 МГц)

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Код товара: УТ-00080692 Артикул: EW 112P G4-A Код товара: УТ-00080692 Артикул: EW 112P G4-A Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser evolution wireless EW 112P G4 с петличным всенаправленным микрофоном ME 2-II. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Микрофон можно заменить на другую «петличку» Sennheiser серий ME или MKE. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино, театральные представления. Товар не найден Задать вопрос Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser evolution wireless EW 112P G4 с петличным всенаправленным микрофоном ME 2. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Микрофон можно заменить на другую «петличку» Sennheiser серий ME или MKE. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино, театральные представления. приемник для камеры EK 100 G4

нательный передатчик SK 100 G4

петличный микрофон ME 2-II

4 батареи АА

адаптер для камеры CA 2

кабель CL 1 со штекером 3,5 мм

переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм»

краткая инструкция

инструкция по безопасности

лист с заявлением изготовителя Характеристики Петличный микрофон Механизм акустического преобразования: предварительно поляризованный конденсаторный микрофон

предварительно поляризованный конденсаторный микрофон Направленность: всенаправленный

всенаправленный Частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц

50 Гц - 18 кГц Количество каналов: 1

1 Чувствительность: 20 мВ/Па (без нагрузки)

20 мВ/Па (без нагрузки) Соотношение сигнал / шум: 63 дБ

63 дБ Эквивалентный уровень шума: 36 дБА

36 дБА Максимум звукового давления (SPL): 130 дБ

130 дБ Регулировка уровня: есть (на приемнике)

есть (на приемнике) Питание: от передатчика, 7.5 В

от передатчика, 7.5 В Подключение: мини-джек 3.5 мм (с резьбовой фиксацией)

мини-джек 3.5 мм (с резьбовой фиксацией) Размеры: длина кабеля 1.6 м Беспроводная система Тип передачи: аналоговая, УВЧ, компандер Sennheiser HDX

аналоговая, УВЧ, компандер Sennheiser HDX Рабочая частота: 516 - 558 МГц

516 - 558 МГц Частотная характеристика: микрофон: 80 Гц - 18 кГц, линейный вход: 25 Гц - 18 кГц

микрофон: 80 Гц - 18 кГц, линейный вход: 25 Гц - 18 кГц Дальность действия: до 100 м (без препятствий) Передатчик Выходная мощность: до 30 мВт

до 30 мВт Антенна: внешняя, гибкая

внешняя, гибкая Частотная характеристика: 516 - 558 МГц

516 - 558 МГц Отклонение: +/- 24 кГц, пиковая девиация: +/- 48 кГц

+/- 24 кГц, пиковая девиация: +/- 48 кГц Искажение (дисторсия): до 0.9%

до 0.9% Сопротивление: 40 кОм

40 кОм Входы: микрофонный 3.5 мм (TRS)

микрофонный 3.5 мм (TRS) Питание: 2 элемента типоразмера АА

2 элемента типоразмера АА Время работы: до 8 часов

до 8 часов Размеры: 82 х 64 х 24 мм

82 х 64 х 24 мм Вес: 160 г Приемник Антенна: внешняя, гибкая

внешняя, гибкая Соотношение сигнал / шум: > 110 дБА

> 110 дБА Искажение (дисторсия): 0,9% или менее

0,9% или менее Выходы: 3.5 мм

3.5 мм Питание: 2 элемента типоразмера АА

2 элемента типоразмера АА Время работы: до 8 часов

до 8 часов Размеры: 82 х 64 х 24 мм

82 х 64 х 24 мм Вес: 160 г Страна производства: Германия Видео Наш обзор

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