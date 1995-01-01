Sennheiser Evolution G4 – это профессиональные беспроводные системы для тех, кто поет, говорит или играет на инструментах. Полоса настройки до 42 МГц в стабильном диапазоне УВЧ с быстрой одновременной настройкой до 12 связанных систем. Надежный нательный передатчик и устойчивая к «заводке» сигнала (возникновению акустической обратной связи) гарнитура ME 3-II, которая обеспечивает высокую разборчивость речи для ежедневного использования на сцене. Аналоговая передача обеспечивает околонулевую задержку сигнала, что особенно важно для живого звука, будь то театральные представления, телевизионная работа в прямом эфире, онлайн-конференции, лекции или концерты.