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Беспроводная система Sennheiser EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)

  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
  • EW 100 G4-ME3-A, гарнитура ME 3 (516-558 МГц)
Код товара:УТ-00080690
Артикул:EW 100 G4-ME3-A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sennheiser Evolution G4 – это профессиональные беспроводные системы для тех, кто поет, говорит или играет на инструментах. Полоса настройки до 42 МГц в стабильном диапазоне УВЧ с быстрой одновременной настройкой до 12 связанных систем. Надежный нательный передатчик и устойчивая к «заводке» сигнала (возникновению акустической обратной связи) гарнитура ME 3-II, которая обеспечивает высокую разборчивость речи для ежедневного использования на сцене. Аналоговая передача обеспечивает околонулевую задержку сигнала, что особенно важно для живого звука, будь то театральные представления, телевизионная работа в прямом эфире, онлайн-конференции, лекции или концерты.

Особенности

  • Разработано для профессионального живого звука: прочная многоцелевая беспроводная система для певцов, ведущих и модераторов.
  • Прочный нательный передатчик и устойчивая к «заводке» сигнала (возникновению акустической обратной связи) гарнитура ME 3-II, которая обеспечивает высокую разборчивость речи для ежедневного использования на сцене
  • Полурэковый приемник разнесенных сигналов (true diversity half-rack receiver) в цельнометаллическом корпусе с интуитивно понятным ЖК-дисплеем для полного контроля
  • Легкая и быстрая беспроводная синхронизация между передатчиком и приемником через ИК-интерфейс
  • Быстрое распределение частот между 12 приемниками с помощью новой возможности соединения
  • До 20 совместимых каналов
  • Полоса пропускания до 42 МГц, 1680 выбираемых частот, полная настраиваемость в стабильном УВЧ-диапазоне
  • Диапазон передачи: до 100 метров
  • Высокая выходная мощность РЧ (до 30 мВт), в зависимости от законов конкретной страны

Характеристики

Микрофон
  • Механизм акустического преобразования: предварительно поляризованный конденсаторный
  • Направленность: кардиоидная
  • Частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц
  • Количество каналов: 1
  • Чувствительность: 1.6 мВ/Па (-56 дБ), 1 кГц
  • Максимум звукового давления (SPL): 150 дБ
  • Питание: 10 В, от подключенного трансмиттера
  • Подключение: джек 3.5 мм TRS
  • Комплектация: приемник EM 100 G4, поясной передатчик SK 100 G4, гарнитура ME3-II, кронштейны для установки в рэк, сетевой адаптер, 2 АА батарейки, 2 антенны, кабель RJ10, документация
  • Длина кабеля 1.6 м
  • Вес (гарнитура): 60 г
Беспроводная система
  • Тип передачи: УВЧ, аналоговая, с разнесенными сигналами (true diversity)
  • Рабочая частота: модель А: 516 - 558 МГц
  • Число каналов: 1 (не более одного передатчика на приемник)
  • Дальность действия: 100 м
Передатчик
  • Выходная мощность: 30 мВт (макс.)
  • Антенна: несъемная, гибкая
  • Частотная характеристика: микрофонный вход: 80 - 18 000 Гц, линейный вход: 25 - 18 000 Гц
  • Уровень входного аудио сигнала: настраиваемый в пределах 60 дБ с шагом 3 дБ
  • Искажение (дисторсия): ≤ 0.9 %
  • Сопротивление: микрофонный вход: 40 кОм, линейный вход: 1 МОм
  • Входы: 3.5 мм TRS
  • Питание: 2 элемента типоразмера АА
  • Время работы: около 8 часов
  • Размеры: 82 х 64 х 24 мм
  • Вес: 160 г
Приемник
  • Антенна: 2 съемные антенны, BNC разъем
  • Соотношение сигнал / шум: ≥ 110 дБА
  • Искажение (дисторсия): ≤ 0.9 %
  • Выходы: XLR 3-pin, 6.3 мм джек, 2 выхода RJ-10 (для последовательного соединения до 12 ресиверов)
  • Питание: от сетевого адаптера, DC 12 В 300 мА
  • Время работы: не ограничено
  • Размеры: 212 х 190 х 43 мм
  • Вес: 980 г
Комплектация:
  • приемник EM 100 G4,
  • поясной передатчик SK 100 G4,
  • петличный микрофон ME 2-II,
  • кронштейны для установки в рэк,
  • сетевой адаптер,
  • 2 АА батарейки,
  • 2 антенны,
  • кабель RJ10,
  • документация