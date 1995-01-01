Беспроводная система Sennheiser EW 100 G4-ME2-A, петличный микрофон ME 2-II (516-558 МГц)
Код товара:УТ-00080688
Артикул:EW 100 G4-ME2-A
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Описание
Sennheiser Evolution G4 – это профессиональные беспроводные системы для тех, кто поет, говорит или играет на инструментах. Полоса настройки до 42 МГц в стабильном диапазоне УВЧ с быстрой одновременной настройкой до 12 связанных систем. Надежный нательный передатчик и легкий петличный микрофон ME 2-II (всенаправленный) с высокой разборчивостью речи для ежедневного использования на сцене. Аналоговая передача обеспечивает околонулевую задержку сигнала, что особенно важно для живого звука, будь то театральные представления, телевизионная работа в прямом эфире, онлайн-конференции, лекции или концерты.
Особенности
- Разработано для профессионального живого звука: прочная многоцелевая беспроводная система для певцов, ведущих и модераторов.
- Прочный нательный передатчик и незаметный петличный микрофон ME 2-II (всенаправленный), обеспечивающие высокую разборчивость речи для ежедневного использования на сцене
- Полурэковый приемник разнесенных сигналов (true diversity half-rack receiver) в цельнометаллическом корпусе с интуитивно понятным ЖК-дисплеем для полного контроля
- Легкая и быстрая беспроводная синхронизация между передатчиком и приемником через ИК-интерфейс
- Быстрое распределение частот между 12 приемниками с помощью новой возможности соединения
- До 20 совместимых каналов
- Полоса пропускания до 42 МГц, 1680 выбираемых частот, полная настраиваемость в стабильном УВЧ-диапазоне
- Диапазон передачи: до 100 метров
- Высокая выходная мощность РЧ (до 30 мВт), в зависимости от законов конкретной страны
Характеристики
Микрофон
- Механизм акустического преобразования: предварительно поляризованный конденсаторный
- Направленность: всенаправленный
- Частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц
- Количество каналов: 1
- Чувствительность: 20 мВ/Па (-34 дБ) на 1 кГц
- Эквивалентный уровень шума: 36 дБ (А-взвешенная, DIN IEC 651)
- Максимум звукового давления (SPL): 130 дБ
- Питание: 7.5 В, от подключенного трансмиттера
- Подключение: джек 3.5 мм TRS
- Размеры: диаметр корпуса 6.5 мм, длина кабеля 1.6 м
Беспроводная система
- Тип передачи: УВЧ, аналоговая, с разнесенными сигналами (true diversity)
- Рабочая частота: модель А: 516 - 558 МГц
- Число каналов: 1 (не более одного передатчика на приемник)
- Дальность действия: 100 м
Передатчик
- Выходная мощность: 30 мВт (макс.)
- Антенна: несъемная, гибкая
- Частотная характеристика: микрофонный вход: 80 - 18 000 Гц, линейный вход: 25 - 18 000 Гц
- Уровень входного аудио сигнала: настраиваемый в пределах 60 дБ с шагом 3 дБ
- Искажение (дисторсия): ≤ 0.9 %
- Сопротивление: микрофонный вход: 40 кОм, линейный вход: 1 МОм
- Входы: 3.5 мм TRS
- Питание: 2 элемента типоразмера АА
- Время работы: около 8 часов
- Размеры: 82 х 64 х 24 мм
- Вес: 160 г
Приемник
- Антенна: 2 съемные антенны, BNC разъем
- Соотношение сигнал / шум: ≥ 110 дБА
- Искажение (дисторсия): ≤ 0.9 %
- Выходы: XLR 3-pin, 6.3 мм джек, 2 выхода RJ-10 (для последовательного соединения до 12 ресиверов)
- Питание: от сетевого адаптера, DC 12 В 300 мА
- Время работы: не ограничено
- Размеры: 212 х 190 х 43 мм
- Вес: 980 г
Комплектация:
- приемник EM 100 G4,
- поясной передатчик SK 100 G4,
- петличный микрофон ME 2-II,
- кронштейны для установки в рэк,
- сетевой адаптер,
- 2 АА батарейки,
- 2 антенны,
- кабель RJ10,
- документация