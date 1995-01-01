Беспроводная система Sennheiser EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
Код товара:УТ-00032828
Артикул:EW 100 ENG G4-A1
Товар не найден
Описание
Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser ew G4 с петличным микрофоном ME 2-II и XLR-передатчиком SKP 100 G4 для ручного динамического микрофона или микрофона-пушки с собственным источником питания. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино.
Компандер Sennheiser HDX обеспечивает качественное подавление статического шума.
Обратите внимание: система одновременно может работать только с одним из передатчиков.
Комплектация:
- приемник для камеры EK 100 G4
- нательный передатчик SK 100 G4
- подсоединяемый передатчик SKP 100 G4
- петличный микрофон ME 2
- 6 батарей АА
- адаптер для камеры CA 2
- кабель CL 1 со штекером 3,5 мм
- переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм»
- краткая инструкция
- инструкция по безопасности
- лист с заявлением изготовителя
Система Sennheiser ew G4 производится в Германии.