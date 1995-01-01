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Беспроводная система Sennheiser EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)

  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
  • EW 100 ENG G4-A1, петличный микрофон ME 2-II (470-516 МГц)
Код товара:УТ-00032828
Артикул:EW 100 ENG G4-A1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser ew G4 с петличным микрофоном ME 2-II и XLR-передатчиком SKP 100 G4 для ручного динамического микрофона или микрофона-пушки с собственным источником питания. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино.

Компандер Sennheiser HDX обеспечивает качественное подавление статического шума.

Обратите внимание: система одновременно может работать только с одним из передатчиков.

Комплектация:

  • приемник для камеры EK 100 G4
  • нательный передатчик SK 100 G4
  • подсоединяемый передатчик SKP 100 G4
  • петличный микрофон ME 2
  • 6 батарей АА
  • адаптер для камеры CA 2
  • кабель CL 1 со штекером 3,5 мм
  • переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм»
  • краткая инструкция
  • инструкция по безопасности
  • лист с заявлением изготовителя

Система Sennheiser ew G4 производится в Германии.