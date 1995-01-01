Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser ew G4 с петличным микрофоном ME 2-II и XLR-передатчиком SKP 100 G4 для ручного динамического микрофона или микрофона-пушки с собственным источником питания. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино.

Компандер Sennheiser HDX обеспечивает качественное подавление статического шума.

Обратите внимание: система одновременно может работать только с одним из передатчиков.

Комплектация:

приемник для камеры EK 100 G4

нательный передатчик SK 100 G4

подсоединяемый передатчик SKP 100 G4

петличный микрофон ME 2

6 батарей АА

адаптер для камеры CA 2

кабель CL 1 со штекером 3,5 мм

переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм»

краткая инструкция

инструкция по безопасности

лист с заявлением изготовителя

Система Sennheiser ew G4 производится в Германии.