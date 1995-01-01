Беспроводная система Sennheiser EW 100 ENG G4-A, петличный микрофон ME 2-II (516-558 МГц)

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Код товара: УТ-00032829 Артикул: EW 100 ENG G4-A Код товара: УТ-00032829 Артикул: EW 100 ENG G4-A Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser ew G4 с петличным микрофоном ME 2-II и XLR-передатчиком SKP 100 G4 для ручного динамического микрофона или микрофона-пушки с собственным источником питания. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино. Товар не найден Задать вопрос Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Аналоговая беспроводная система серии Sennheiser ew G4 с петличным микрофоном ME 2-II и XLR-передатчиком SKP 100 G4 для ручного динамического микрофона или микрофона-пушки с собственным источником питания. Система одноканальная: одновременно может использоваться только один микрофон. Рабочая дистанция: до 100 м. Основное предназначение: журналистика, сбор новостей, документальное кино. Компандер Sennheiser HDX обеспечивает качественное подавление статического шума. Комплектация: приемник для камеры EK 100 G4

нательный передатчик SK 100 G4

подсоединяемый передатчик SKP 100 G4

петличный микрофон ME 2

6 батарей АА

адаптер для камеры CA 2

кабель CL 1 со штекером 3,5 мм

переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм»

краткая инструкция

инструкция по безопасности

лист с заявлением изготовителя Система Sennheiser ew G4 производится в Германии. Видео Наш обзор

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