Sennheiser E 835-S – это динамический ручной микрофон, созданный специально для вокала и концертов, в особенности при использовании мощных средств звукоусиления. Может использоваться и для обычной речи. Прекрасно справляется с помехами (эхом, эффектом обратной связи) даже при очень высоких уровнях звукового давления на сцене, также уверенно подавляет шумы, идущие от корпуса (постукивание по микрофону или микрофонной стойке), и взрывные согласные звуки в речи. Специальная катушка защищает от гула, который может возникать при электромагнитных помехах. Корпус полностью металлический, очень прочный и долговечный.

Частотный ответ – сбалансированный в широком диапазоне, ровный, c небольшим усилением в области 5 кГц для лучшей передачи гармоники и прозрачности. Тональность теплая. Минимизирован эффект близости (proximity effect) – низкие частоты не усиливаются, даже если петь или говорить прямо в микрофон, с минимального расстояния. Качество звука также не ухудшается, когда исполнитель или спикер немного отклоняются от оси направленности микрофона.

На корпусе располагается выключатель (Mute), который работает полностью бесшумно. Выключатель можно заблокировать во включенном положении во избежание случайных выключений. Колпачок с решеткой-грилем является съемным, его можно открутить и промыть водой при загрязнении.

Может использоваться как с кабельным соединением, так и с радиопередатчиками для беспроводного использования: гнездо XLR 3-pin.

Sennheiser выпускает 2 версии этого микрофона: E 835 и E 835-S. S отличается только присутствием выключателя (Switch).

Характеристики