Sennheiser E 825-S – это динамический ручной микрофон, прекрасно подходящий для живых концертов и публичных выступлений, в особенности при использовании мощных средств звукоусиления. Прекрасно справляется с помехами (эхом, эффектом обратной связи) даже при очень высоких уровнях звукового давления на сцене, также уверенно подавляет шумы, идущие от корпуса (постукивание по микрофону или микрофонной стойке), и взрывные согласные звуки в речи. Специальная катушка защищает от гула, который может возникать при электромагнитных помехах. Корпус полностью металлический, очень прочный и долговечный. Частотный ответ – сбалансированный, ровный, тональность теплая.

На корпусе располагается выключатель (Mute), который работает полностью бесшумно. Выключатель можно заблокировать во включенном положении во избежание случайных выключений. Колпачок с решеткой-грилем является съемным, его можно открутить и промыть водой при загрязнении.

Может использоваться как с кабельным соединением, так и с радиопередатчиками для беспроводного использования: гнездо XLR 3-pin.

Sennheiser выпускает 2 версии этого микрофона: E 825 и E 825-S. S отличается только присутствием выключателя (Switch).

Характеристики