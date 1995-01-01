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Микрофон Sennheiser E 825-S, ручной динамический, XLR

  • E 825-S, ручной динамический, XLR
  • E 825-S, ручной динамический, XLR
  • E 825-S, ручной динамический, XLR
  • E 825-S, ручной динамический, XLR
  • E 825-S, ручной динамический, XLR
  • E 825-S, ручной динамический, XLR
  • E 825-S, ручной динамический, XLR
  • E 825-S, ручной динамический, XLR
  • E 825-S, ручной динамический, XLR
Код товара:УТ-00080686
Артикул:E 825-S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sennheiser E 825-S – это динамический ручной микрофон, прекрасно подходящий для живых концертов и публичных выступлений, в особенности при использовании мощных средств звукоусиления. Прекрасно справляется с помехами (эхом, эффектом обратной связи) даже при очень высоких уровнях звукового давления на сцене, также уверенно подавляет шумы, идущие от корпуса (постукивание по микрофону или микрофонной стойке), и взрывные согласные звуки в речи. Специальная катушка защищает от гула, который может возникать при электромагнитных помехах. Корпус полностью металлический, очень прочный и долговечный. Частотный ответ – сбалансированный, ровный, тональность теплая.

На корпусе располагается выключатель (Mute), который работает полностью бесшумно. Выключатель можно заблокировать во включенном положении во избежание случайных выключений. Колпачок с решеткой-грилем является съемным, его можно открутить и промыть водой при загрязнении.

Может использоваться как с кабельным соединением, так и с радиопередатчиками для беспроводного использования: гнездо XLR 3-pin.

Sennheiser выпускает 2 версии этого микрофона: E 825 и E 825-S. S отличается только присутствием выключателя (Switch).

Характеристики

  • Тип микрофона: ручной (концертный)
  • Механизм акустического преобразования: динамический
  • Направленность: кардиоидная
  • Частотная характеристика: 80 Гц - 15 кГц
  • Количество каналов: 1
  • Чувствительность: 1.5 мВ/Па (-56 дБ)
  • Выходное сопротивление: 350 Ом
  • Питание: не требуется
  • Подключение: XLR-3
  • Комплектация: микрофон, держатель на стойку MZQ 800, мягкий чехол, документация
  • Размеры: 180 х 48 мм
  • Вес: 330 г