Описание

Saramonic VmicLink5 RX+TX – современная цифровая радиосистема, работающая в достаточно свободном диапазоне 5.8 ГГц. Диапазон 5.8 ГГц открыт для использования по всему миру и не слишком загружен в плане помех от других источников вещания. Оцифровка сигнала обеспечивает дополнительную защиту от включения помех, при этом задержка сигнала минимальна: всего 18 мс. Приемник VmicLink5 может работать с 1, 2 или 3 передатчиками одновременно, что обеспечивает значительную экономию: вам не нужно приобретать 2 или 3 приемника, накамерный микшер и прочие аксессуары. Во время работы приемник постоянно сканирует весь доступный диапазон и автоматически переключается на наиболее свободный канал связи. В качестве питания используются литий-ионные аккумуляторы формата Canon LP-E17.

Saramonic VmicLink5 работает с высоким качеством звука: в стандартном варианте используется 16-битная дискретизация с частотой сэмплирования 48 кГц. Этого вполне достаточно для большинства ситуаций, но если необходимо максимальное качество звука (например, для записи музыки), то для этого Saramonic выпускает версию VmicLink5 Hi-Fi с АЦП 24 бит / 48 кГц.

VmicLink5 может работать в моно или в стерео: при подключении 2 приемников вы можете выбрать, как будет записываться сигнал с них: с объединением в 1 канал (моно) или с раздельной записью (стерео). При использовании 3 передатчиков в стерео трансмиттеры А и С будут объединены в 1 канал (левый), а трансмиттер B будет записываться на правый.

Функция Mute: если вам необходимо временно выключить звук на одном из передатчиков, короткое нажатие на клавишу включения активирует функцию Mute. Для ее выключения коротко нажмите на ту же клавишу еще раз.

По 1 аккумулятору для приемника и передатчиков идет в комплекте, остальные можно приобрести дополнительно (не обязательно покупать оригинальные аккумуляторы Canon).

К передатчику можно подключить как микрофоны, так и устройства с линейным выходом (такие как пульт звукорежиссера). К приемнику можно подключить наушники для контроля звукозаписи.

Система работает на расстоянии до 30 метров.