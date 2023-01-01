Описание

Суперкардиоидный узконаправленный накамерный микрофон подбирает звуки, идущие спереди, и эффективно подавляет посторонние шумы. Отлично подходит для репортажной съемки «на ходу» («run-and-gun»), без предварительной подготовки. Также может успешно использоваться на выносе: на микрофонной стойке-журавле или микрофонной удочке. Микрофон обладает широкими возможностями по настройке: встроенный аттенюатор -10 / 0 / +20 дБ, низкочастотный фильтр (75 / 150 Гц), а также подключаемый усилитель верхних частот (+5 дБ), который улучшает разборчивость речи, а также помогает компенсировать приглушение верхних частот меховой ветрозащитой.

Антишоковое крепление защищает от проникновения механических шумов (стуков), идущих от камеры или от микрофонной стойки. Функция автоматического включения и выключения сохраняет заряд батареи и защищает от ошибок при записи: микрофон автоматически включается при подключении к камере и выключается при отсоединении кабеля. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает около 120 часов записи и заряжается по USB.

Микрофон также обладает выходом на наушники, который пригодится при записи на те устройства, которые не оснащены собственным выходом (например, на некоторые беззеркальные камеры или мобильные телефоны).