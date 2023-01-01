Микрофон Saramonic Vmic5 Pro направленный, моно, 3.5 мм TRS
Код товара : УТ-00057821
Артикул : Vmic5 Pro*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
180 г
Питание
литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка через USB-C порт
Микрофон
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
85
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка через USB-C порт
Чувствительность
-14 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 94 дБ SPL, 1 кГц)
Вес
180 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, USB-C кабель, 3.5 мм TRS кабель
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
180 г
Питание
литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка через USB-C порт
Описание
Суперкардиоидный узконаправленный накамерный микрофон подбирает звуки, идущие спереди, и эффективно подавляет посторонние шумы. Отлично подходит для репортажной съемки «на ходу» («run-and-gun»), без предварительной подготовки. Также может успешно использоваться на выносе: на микрофонной стойке-журавле или микрофонной удочке. Микрофон обладает широкими возможностями по настройке: встроенный аттенюатор -10 / 0 / +20 дБ, низкочастотный фильтр (75 / 150 Гц), а также подключаемый усилитель верхних частот (+5 дБ), который улучшает разборчивость речи, а также помогает компенсировать приглушение верхних частот меховой ветрозащитой.
Антишоковое крепление защищает от проникновения механических шумов (стуков), идущих от камеры или от микрофонной стойки. Функция автоматического включения и выключения сохраняет заряд батареи и защищает от ошибок при записи: микрофон автоматически включается при подключении к камере и выключается при отсоединении кабеля. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает около 120 часов записи и заряжается по USB.
Микрофон также обладает выходом на наушники, который пригодится при записи на те устройства, которые не оснащены собственным выходом (например, на некоторые беззеркальные камеры или мобильные телефоны).