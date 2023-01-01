Микрофон Saramonic Vmic Pro, направленный, моно, 3.5 мм TRS
Код товара : УТ-00050378
Артикул : Vmic Pro
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Характеристики
Передатчик
Вес
270 г
Питание
2 элемента типоразмера АА
Микрофон
Выходное сопротивление
200 Ом
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
2 элемента типоразмера АА
Тип микрофона
Пушка
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
13.3
Вес
270 г
Комплектация
поролоновая ветрозащита, микрофонный кабель
Направленность
Одностороняя
Регулировка уровня звука
аттенюатор -10, 0, +20 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
270 г
Питание
2 элемента типоразмера АА
Описание
Saramonic Vmic Pro – микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности и вещательным качеством подбора. Особенностями микрофона являются встроенный аттенюатор (-10, 0, +20 дБ), ВЧ фильтр (150 Гц) и функция усиления высоких частот (+6 дБ), которая пригодится при использовании дополнительной, более плотной ветрозащиты. Отдельный выход для подключения наушников позволяет точно контролировать качество звукозаписи при использовании микрофона с камерами без собственного аудиовыхода на наушники.
Аттенюатор рекомендуется использовать в следующих ситуациях:
- - 10 дБ – при записи очень громкого звука, концертного уровня громкости, для предотвращения перегрузки и дисторсии
- + 20 дБ – при записи на значительном расстоянии, а также при использования с непрофессиональными камерами, у которых, как правило, используются низкокачественные предусилители.
Saramonic Vmic Pro имеет встроенный антишоковый подвес, который предотвращает попадание на запись стуков и вибраций, идущих от операций с камерой.
Микрофонный кабель съемный, легко заменяется при повреждении или при необходимости замены на более длинный.
Микрофон работает с собственным питанием от двух батарей типа АА. Светодиодный индикатор, расположенный над кнопкой включения, сигнализирует о низком уровне заряда.
Saramonic Vmic Pro выполнен в прочном металлическом корпусе.