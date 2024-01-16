Миниатюрный накамерный микрофон-«пушка». Направленность изменяемая: круговая (360°), широкая (120°) или узкая (режим ASMR). Отлично подходит для разных видов съемки, от репортажа до студии. Также может успешно использоваться на выносе: на микрофонной стойке-журавле или на микрофонной удочке. Встроенное крепление позволяет вращать микрофон на 360°: например, если вам нужно повернуть микрофон на себя, то его не придется вынимать из башмака камеры. Благодаря выходу на наушники вы можете осуществлять постоянный мониторинг качества звукозаписи.

Режимы направленности переключаются поворотом диска, расположенного на заднем торце корпуса. В комплекте идут 2 ветрозащиты: поролоновая (для помещений) и меховая (для съемки на улице). Микрофон выполнен в прочном алюминиевом корпусе.