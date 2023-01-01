Микрофон Saramonic Vmic Mini S, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00057911
Артикул : Vmic Mini S
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
72 г
Питание
от подключенного устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от подключенного устройства
Тип микрофона
Накамерный
Чувствительность
120°: -36 дБ, 360°: -33 дБ, ASMR: -30 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Вес
72 г
Комплектация
микрофон, чехол, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, 3.5 мм TRS кабель, 3.5 мм TRRS кабель
Приемник
Вес
72 г
Питание
от подключенного устройства
Описание
Миниатюрный накамерный микрофон-«пушка». Направленность изменяемая: круговая (360°), широкая (120°) или узкая (режим ASMR). Отлично подходит для разных видов съемки, от репортажа до студии. Также может успешно использоваться на выносе: на микрофонной стойке-журавле или на микрофонной удочке. Встроенное крепление позволяет вращать микрофон на 360°: например, если вам нужно повернуть микрофон на себя, то его не придется вынимать из башмака камеры. Благодаря выходу на наушники вы можете осуществлять постоянный мониторинг качества звукозаписи.
Режимы направленности переключаются поворотом диска, расположенного на заднем торце корпуса. В комплекте идут 2 ветрозащиты: поролоновая (для помещений) и меховая (для съемки на улице). Микрофон выполнен в прочном алюминиевом корпусе.