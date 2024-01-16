Микрофон Saramonic Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00056643
Артикул:Vmic Mini
Товар не найден
Характеристики
Капсюль0.5"
Число каналов1
Соотношение сигнал / шум, дБ75 дБ
Механизм акустического преобразованияэлектретный конденсатор
Эквивалентный уровень шума, дБА19 дБ
Выходное сопротивление200 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ105 дБ
Вес69 г
Чувствительность-35 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS
Минимальная частотная характиристика, Гц75 Гц
Размеры117 х 62 х 19 мм
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьоднонаправленный, кардиоидный
Подключение3.5 мм TRS / TRRS
НаправленностьОднонаправленный
Штекер3.5 мм TRS + TRRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПушка (направленный)
Описание
Компактный направленный микрофон-пушка. В комплекте 2 кабеля: 3.5 мм TRS и 3.5 мм TRRS, для подключения к различным устройствам: фото- и видеокамерам, аудиорекордерам и смартфонам. Встроенный антишоковый подвес изолирует запись от механических шумов, идущих от камеры. Микрофон работает с питанием от камеры. Прочная металлическая конструкция не боится случайных ударов при записи.