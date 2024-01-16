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Микрофон Saramonic Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS

  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00056643
Артикул:Vmic Mini

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный направленный микрофон-пушка. В комплекте 2 кабеля: 3.5 мм TRS и 3.5 мм TRRS, для подключения к различным устройствам: фото- и видеокамерам, аудиорекордерам и смартфонам. Встроенный антишоковый подвес изолирует запись от механических шумов, идущих от камеры. Микрофон работает с питанием от камеры. Прочная металлическая конструкция не боится случайных ударов при записи.