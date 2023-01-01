Компактный направленный микрофон-пушка. В комплекте 2 кабеля: 3.5 мм TRS и 3.5 мм TRRS, для подключения к различным устройствам: фото- и видеокамерам, аудиорекордерам и смартфонам. Встроенный антишоковый подвес изолирует запись от механических шумов, идущих от камеры. Микрофон работает с питанием от камеры. Прочная металлическая конструкция не боится случайных ударов при записи.