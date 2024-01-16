Микрофон Saramonic Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS

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Код товара: УТ-00056643 Артикул: Vmic Mini Код товара: УТ-00056643 Артикул: Vmic Mini Капсюль 0.5" Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 75 дБ Механизм акустического преобразования электретный конденсатор Эквивалентный уровень шума, дБА 19 дБ Выходное сопротивление 200 Ом Максимум звукового давления (SPL), дБ 105 дБ Вес 69 г Чувствительность -35 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Капсюль 0.5" Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 75 дБ Механизм акустического преобразования электретный конденсатор Эквивалентный уровень шума, дБА 19 дБ Выходное сопротивление 200 Ом Максимум звукового давления (SPL), дБ 105 дБ Вес 69 г Чувствительность -35 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц) Комплектация микрофон, поролоновая ветрозащита, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS Минимальная частотная характиристика, Гц 75 Гц Размеры 117 х 62 х 19 мм Питание от устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц Направленность однонаправленный, кардиоидный Подключение 3.5 мм TRS / TRRS Основные Направленность Однонаправленный Штекер 3.5 мм TRS + TRRS Запись звука Моно Тип микрофона Пушка (направленный) Описание Компактный направленный микрофон-пушка. В комплекте 2 кабеля: 3.5 мм TRS и 3.5 мм TRRS, для подключения к различным устройствам: фото- и видеокамерам, аудиорекордерам и смартфонам. Встроенный антишоковый подвес изолирует запись от механических шумов, идущих от камеры. Микрофон работает с питанием от камеры. Прочная металлическая конструкция не боится случайных ударов при записи. Видео Наш обзор

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