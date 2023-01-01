Микрофон Saramonic Vmic Mini, направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00056643
Артикул : Vmic Mini
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
69 г
Питание
от устройства
Микрофон
Выходное сопротивление
200 Ом
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Капсюль
0.5"
Максимум звукового давления (SPL), дБ
105
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
от устройства
Чувствительность
-35 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
13.3
Вес
69 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
75
Приемник
Вес
69 г
Питание
от устройства
Описание
Компактный направленный микрофон-пушка. В комплекте 2 кабеля: 3.5 мм TRS и 3.5 мм TRRS, для подключения к различным устройствам: фото- и видеокамерам, аудиорекордерам и смартфонам. Встроенный антишоковый подвес изолирует запись от механических шумов, идущих от камеры. Микрофон работает с питанием от камеры. Прочная металлическая конструкция не боится случайных ударов при записи.