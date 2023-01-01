Описание

Saramonic Vmic Mark II – микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности и вещательным качеством подбора. Особенностями микрофона являются встроенный аттенюатор (-10, 0, +20 дБ), ВЧ фильтр (150 Гц) и функция усиления высоких частот (+6 дБ), которая пригодится при использовании дополнительной, более плотной ветрозащиты. Отдельный выход для подключения наушников позволяет точно контролировать качество звукозаписи при использовании микрофона с камерами без собственного аудиовыхода на наушники.

Аттенюатор рекомендуется использовать в следующих ситуациях:

- 10 дБ – при записи очень громкого звука, концертного уровня громкости, для предотвращения перегрузки и дисторсии

+ 20 дБ – при записи на значительном расстоянии, а также при использования с непрофессиональными камерами, у которых, как правило, используются низкокачественные предусилители.

​Saramonic Vmic Mark II имеет встроенный антишоковый подвес капсюля, который предотвращает попадание на запись стуков и вибраций, идущих от операций с камерой.

Микрофонный кабель съемный, легко заменяется при повреждении или при необходимости замены на более длинный.

Микрофон работает с собственным питанием от двух батарей типа АА. Светодиодный индикатор, расположенный над кнопкой включения, сигнализирует о низком уровне заряда.

Saramonic Vmic Mark II выполнен в прочном металлическом корпусе.