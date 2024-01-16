Беспроводная система Saramonic Vlink2 Kit2 RX+TX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00057924
Артикул:Vlink2 Kit2
Товар не найден
Характеристики
Дальность действиядо 100 м
Частотная характеристика
Тип передачицифровая GFSK
Рабочая частота2404 - 2476 МГц
Число каналов2
Соотношение сигнал / шум, дБ> 75 дБ
Механизм акустического преобразованияэлектретный конденсатор
Вес189 г, 121 г
Комплектацияпередатчик (2 шт.), приемник, петличный микрофон DK3 (2 шт.), гарнитура для мониторинга и обратной связи, USB кабель (3 шт.), 3.5 мм TRS кабель, 3.5 мм TRRS кабель, адаптер в башмак камеры, антенны (4 шт.), поясная клипса (3 шт.), кейс
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
Питаниелитий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В, литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRS
ВходыMini jack (3,5 мм)
Выходная мощность< 10 мВт
Вес передатчика121 г
Антенна передатчикаВнешняя
Питание передатчикалитий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Время работы передатчика20 часов
Размеры передатчика70 х 52 х 23 мм
ВыходыMini jack (3,5 мм)
Антенна приемникаВнешняя
Уровень выходного сигнала наушников30 мВт (32 Ом)
Время работы приемника19 часов
Вес приемника189 г
Питание приемникалитий-ионный аккумулятор 3000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Размеры приемника88 х 69 х 23 мм
НаправленностьВсенаправленный
Штекер3.5 мм TRS + TRRS
Запись звукаМоно + стерео
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
Легкая, компактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 1 или 2 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Радиосистема обладает функционалом обратной связи от передатчика, обеспечивая двухстороннюю коммуникацию передатчика и приемника во время записи. В комплекте 1 приемник и 2 передатчика.
Передатчики и приемник способны работать до 19 часов от одного заряда батареи.
- Двухканальный стереоприемник поддерживает одновременное подключение до двух передатчиков
- Функционал обратной связи от передатчика обеспечивает двухстороннюю коммуникацию передатчика и приемника во время записи
- Разъем 3.5мм для наушников для мониторинга
- Встроенная перезаряжаемая батарея, заряжается через разъем USB Type-C
- Обеспечивает запись звука вещательного качества
- Яркий ЖК-дисплей с отображением нужной информации и уровня заряда батареи
- Автоматическая регулировка яркости ЖК-дисплея в соответствии с уровнем внешней освещенности
- Функция остановки звукозаписи (Mute)
- До 19 часов работы от одного заряда
- Наушник для мониторинга в комплекте
- Дальность действия до 100 м (без помех и препятствий)