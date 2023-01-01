Описание

Легкая, компактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 1 или 2 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Радиосистема обладает функционалом обратной связи от передатчика, обеспечивая двухстороннюю коммуникацию передатчика и приемника во время записи. В комплекте 1 приемник и 2 передатчика.

Передатчики и приемник способны работать до 19 часов от одного заряда батареи.