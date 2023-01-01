Беспроводная система Saramonic Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00057922
Артикул : Vlink2 Kit1
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Тип передачи
2.4 ГГц цифровая GFSK
Рабочая частота
2404 - 2476 МГц
Передатчик
Выходная мощность
< 10 мВт
Вес
121 г
Вес
189 г
Питание
литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Питание
литий-ионный аккумулятор 3000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Время работы
19 часов
Время работы
20 часов
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Питание
литий-ионный аккумулятор 3000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Тип микрофона
Петличный
Вес
121 г
Вес
189 г
Комплектация
передатчик, приемник, петличный микрофон DK3, гарнитура для мониторинга и обратной связи, USB кабель (2 шт.), 3.5 мм TRS кабель, 3.5 мм TRRS кабель, адаптер в башмак камеры, антенны (3 шт.), поясная клипса (2 шт.), кейс
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Уровень выходного сигнала наушников
30 мВт (32 Ом)
Вес
121 г
Вес
189 г
Питание
литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Питание
литий-ионный аккумулятор 3000 мАч, зарядка и постоянное питание по USB-C 5В
Время работы
19 часов
Время работы
20 часов
Описание
Легкая, компактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 1 или 2 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Радиосистема обладает функционалом обратной связи от передатчика, обеспечивая двухстороннюю коммуникацию передатчика и приемника во время записи. В комплекте 1 приемник и 1 передатчик.
Передатчики и приемник способны работать до 19 часов от одного заряда батареи.
- Двухканальный стереоприемник поддерживает одновременное подключение до двух передатчиков
- Функционал обратной связи от передатчика обеспечивает двухстороннюю коммуникацию передатчика и приемника во время записи
- Разъем 3.5мм для наушников для мониторинга
- Встроенная перезаряжаемая батарея, заряжается через разъем USB Type-C
- Обеспечивает запись звука вещательного качества
- Яркий ЖК-дисплей с отображением нужной информации и уровня заряда батареи
- Автоматическая регулировка яркости ЖК-дисплея в соответствии с уровнем внешней освещенности
- Функция остановки звукозаписи (Mute)
- До 19 часов работы от одного заряда
- Наушник для мониторинга в комплекте
- Дальность действия до 100 м (без помех и препятствий)