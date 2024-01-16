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Беспроводная система Saramonic Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS

  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Vlink2 Kit1 RX+TX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00057922
Артикул:Vlink2 Kit1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Легкая, компактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 1 или 2 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Радиосистема обладает функционалом обратной связи от передатчика, обеспечивая двухстороннюю коммуникацию передатчика и приемника во время записи. В комплекте 1 приемник и 1 передатчик.

Передатчики и приемник способны работать до 19 часов от одного заряда батареи.

  • Двухканальный стереоприемник поддерживает одновременное подключение до двух передатчиков
  • Функционал обратной связи от передатчика обеспечивает двухстороннюю коммуникацию передатчика и приемника во время записи
  • Разъем 3.5мм для наушников для мониторинга
  • Встроенная перезаряжаемая батарея, заряжается через разъем USB Type-C
  • Обеспечивает запись звука вещательного качества
  • Яркий ЖК-дисплей с отображением нужной информации и уровня заряда батареи
  • Автоматическая регулировка яркости ЖК-дисплея в соответствии с уровнем внешней освещенности
  • Функция остановки звукозаписи (Mute)
  • До 19 часов работы от одного заряда
  • Наушник для мониторинга в комплекте
  • Дальность действия до 100 м (без помех и препятствий)