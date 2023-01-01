Описание

Saramonic UwMic9 - беспроводная УВЧ радиосистема, работает в разрешенном частотном диапазоне УВЧ 514-596 МГц, для передачи доступны 2 канала. В комплекте два передатчика TX9 (оба с петличными всенаправленными микрофонами) и компактный приемник SP-RX9, который предназначен для использования с мобильными телефонами.

SP-RX9 - специальный ресивер для мобильной видеографии, со встроенной антенной, рукояткой и держателем для телефона. Ресивер с функцией микшера: может принимать сигнал от 2 радиомикрофонов системы UwMic9, объединять их в один канал или передавать раздельно. На корпусе также расположены 2 микрофонных входа 3.5 мм и один мини-XLR вход с фантомным питанием 48 Вольт. Для вывода звука также есть несколько интерфейсов: 3.5 мм TRRS гарнитурный разъем для смартфонов, USB-C разъем с переходными кабелями на Lightning и USB-A, а также 3.5 мм выход на наушники. В верхней части SP-RX9 предусмотрен башмак для крепления аксессуаров: микрофона-пушки или лампы освещения. Приемник работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 1200 мАч, заряжается через USB-C порт. Совместим с телефонами шириной от 66 до 84 мм. Рукоятка съемная, ее можно снять при установке приемника с телефоном на штатив или какой-либо другой держатель.

По качеству звука система UwMic9 находится на вещательном уровне, вполне может использоваться для профессиональной видеозаписи и телевидения. Передатчики имеют 3 режима мощности, максимальная дальность – до 100 м, есть возможность выключения звука (Mute). Звук передается без цифрового шифрования, поэтому возможно вмешательство помех от других источников, 96 каналов и функция автоматического сканирования позволяют выбрать наименее загруженную частоту. Выбранный канал синхронизируется между микрофоном и приемником с помощью ИК сигнала.

Задержка передачи звука минимальная, всего 12 мс. Выход на наушники позволяет отслеживать уровень звука. Встроенный усилитель приемника позволяет регулировать его в пределах от 0 до +30 (по умолчанию установлено 30). Передатчики-петлички работают от 2 элементов типоразмера АА (по паре на каждого), приемник – от встроенного литий-ионного аккумулятора.