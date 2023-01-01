Описание

Saramonic UwMic9 - беспроводная УВЧ радиосистема, работает в разрешенном частотном диапазоне УВЧ 514-596 МГц, для передачи доступны 2 канала. В комплекте два передатчика TX9 (оба с петличными всенаправленными микрофонами) и компактный приемник RX-XLR9, который отличается от стандартного приемника RX9 большей компактностью и возможностью прямой установки в XLR разъем на камере. Если у вашей камеры только 3.5-мм вход, ресивер можно подключить через переходной кабель. По звуку система UwMic9 находится на вещательном уровне, вполне может использоваться для профессиональной видеозаписи и телевидения. Передатчики имеют 3 режима мощности, максимальная дальность – до 100 м, есть возможность выключения звука (Mute). Звук передается без цифрового шифрования, поэтому возможно вмешательство помех от других источников, 96 каналов и функция автоматического сканирования позволяют выбрать наименее загруженную частоту. Выбранный канал синхронизируется между микрофоном и приемником с помощью ИК сигнала.

Задержка передачи звука минимальная, всего 12 мс. Выход на наушники позволяет отслеживать уровень звука. Встроенный усилитель приемника позволяет регулировать его в пределах от 0 до +30 (по умолчанию установлено 30). Приемник и передатчик работают от 2 элементов типоразмера АА каждый.

Вы также можете использовать ручной микрофон HU9 или любой XLR микрофон с помощью передатчика TX-XLR9 (продаются отдельно)