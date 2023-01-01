Беспроводная система Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX-XLR9, УВЧ, 2 передатчика
Код товара : УТ-00032112
Артикул : UwMic9 Kit8
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Тип передачи
аналоговый (УВЧ), с фазовой автоподстройкой частоты
Количество каналов
2
Максимальная задержка
12 мс
Рабочая частота
514 - 596 МГц
Передатчик
Крепление антенны
Внешняя
Вес
211 г (без батарей)
Вес
96 г (без батарей)
Питание
2 элемента типоразмера АА
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
70
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
2 элемента типоразмера АА
Количество каналов
2
Эквивалентный уровень шума, дБА
16.8
Вес
211 г (без батарей)
Вес
96 г (без батарей)
Комплектация
передатчик TX9, приемник RX9, петличный микрофон, 2 крепления на ремень, адаптер для башмака камеры, аудиокабели 3.5 мм, адаптер для XLR
Направленность
Всенаправленная
Регулировка уровня звука
есть (на приемнике)
Минимальная частотная характиристика, Гц
40
Приемник
Уровень выходного сигнала наушников
16 Ом, 30 мВ
Вес
211 г (без батарей)
Вес
96 г (без батарей)
Крепление антенны
Внешняя
Питание
2 элемента типоразмера АА
Описание
Saramonic UwMic9 - беспроводная УВЧ радиосистема, работает в разрешенном частотном диапазоне УВЧ 514-596 МГц, для передачи доступны 2 канала. В комплекте два передатчика TX9 (оба с петличными всенаправленными микрофонами) и компактный приемник RX-XLR9, который отличается от стандартного приемника RX9 большей компактностью и возможностью прямой установки в XLR разъем на камере. Если у вашей камеры только 3.5-мм вход, ресивер можно подключить через переходной кабель. По звуку система UwMic9 находится на вещательном уровне, вполне может использоваться для профессиональной видеозаписи и телевидения. Передатчики имеют 3 режима мощности, максимальная дальность – до 100 м, есть возможность выключения звука (Mute). Звук передается без цифрового шифрования, поэтому возможно вмешательство помех от других источников, 96 каналов и функция автоматического сканирования позволяют выбрать наименее загруженную частоту. Выбранный канал синхронизируется между микрофоном и приемником с помощью ИК сигнала.
Задержка передачи звука минимальная, всего 12 мс. Выход на наушники позволяет отслеживать уровень звука. Встроенный усилитель приемника позволяет регулировать его в пределах от 0 до +30 (по умолчанию установлено 30). Приемник и передатчик работают от 2 элементов типоразмера АА каждый.
Вы также можете использовать ручной микрофон HU9 или любой XLR микрофон с помощью передатчика TX-XLR9 (продаются отдельно)