Описание

Saramonic UwMic9 - беспроводная УВЧ радиосистема, работает в разрешенном частотном диапазоне УВЧ 514-596 МГц, для передачи доступны 2 канала: в комплекте идут 2 передатчика с петличными микрофонами, вы также заменить один из них на ручной микрофон HU9 или любой XLR микрофон с помощью передатчика TX-XLR9. Приемник и передатчик выполнены в металлическом корпусе, качество сборки высокое. По звуку система UwMic9 находится на вещательном уровне, вполне может использоваться для профессиональной видеозаписи и телевидения. Передатчик имеет 3 режима мощности, максимальная дальность – до 100 м, есть возможность выключения звука (Mute). Звук передается без цифрового шифрования, поэтому возможно вмешательство помех от других источников, 96 каналов позволяют выбрать наименее загруженную частоту, есть функция автоматического сканирования для выбора свободной частоты. Выбранный канал синхронизируется между микрофоном и приемником с помощью ИК сигнала.

Задержка передачи звука минимальная, всего 12 мс. Выход на наушники позволяет отслеживать уровень звука. Встроенный усилитель приемника позволяет регулировать его в пределах от 0 до +30 (по умолчанию установлено 30). Приемник и передатчик работают от 2 элементов типоразмера АА каждый.