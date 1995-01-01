Беспроводная система Saramonic Ultra 04, 2TX + RX, 3.5мм / USB-C / Lightning, с петличками, белая
Код товара:УТ-00081133
Артикул:Saramonic Ultra 04
Товар не найден
Описание
Радиосистема Saramonic Ultra
Эта радиосистема разработана для продвинутых пользователей: создателей коротких видеороликов, видеоблогеров, организаторов прямых трансляций, съемочных групп, телеведущих, фотографов, журналистов и преподавателей. Она обладает выдающимися для отрасли характеристиками, обеспечивает исключительное качество и стабильность звукозаписи. В комплекте с радиосистемой поставляются кабели и крепежные переходники для всех популярных типов устройств: фото- и кинокамер, смартфонов, планшетов, ноутбуков, рекордеров и многого другого. Приемник радиосистемы также можно присоединить напрямую к контактам башмака Multi Interface камер Sony (переходник приобретается отдельно).
Эта радиосистема разработана для продвинутых пользователей: создателей коротких видеороликов, видеоблогеров, организаторов прямых трансляций, съемочных групп, телеведущих, фотографов, журналистов и преподавателей. Она обладает выдающимися для отрасли характеристиками, обеспечивает исключительное качество и стабильность звукозаписи. В комплекте с радиосистемой поставляются кабели и крепежные переходники для всех популярных типов устройств: фото- и кинокамер, смартфонов, планшетов, ноутбуков, рекордеров и многого другого. Приемник радиосистемы также можно присоединить напрямую к контактам башмака Multi Interface камер Sony (переходник приобретается отдельно).
Варианты использования радиосистемы Saramonic Ultra:
- Прямые трансляции, видеоблогинг и видеосъемка
- Корпоративное обучение, презентации на конференциях и удаленные видеоконференции
- Запись онлайн-курсов, индивидуальное дистанционное обучение
- Сценические выступления и проведение мероприятий
Основные особенности:
Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ SPL
Радиосистема способна работать с входным аудиосигналом даже с уровнем звука 130 дБ — вблизи реактивного двигателя, на рок-концертах или автогонках — Ultra фиксирует точный звук без искажений.
Таймкод
Таймкод — это система синхронизации медиа, разработанная для идеально точного выравнивания всех ваших аудио- и видеозаписей. Она экономит время при редактировании, особенно при использовании нескольких камер и рекордеров, и обеспечивает единую точную систему отчета для сцен, моментов или временных меток. Таймкод записывает в каждый клип его точное время начала, вплоть до конкретного кадра, гарантируя идеальное выравнивание клипов, даже если устройства начинают или останавливают запись в разное время.
Съемная внешняя антенна
Мощная внешняя антенна 2,4 ГГц собственной разработки повышает помехоустойчивость, увеличивая радиус действия радиосистемы до 300 метров.
Запись в 32-битном формате с плавающей запятой
Запись в 32-битном формате с плавающей запятой позволяет захватывать широкий динамический диапазон без искажений, даже выше 0 дБ. После включения этой разрядности записи сохраняются в виде WAV-файлов и могут быть обработаны в специальном программном обеспечении для постобработки.
8 ГБ встроенной памяти
Обеспечивает резервное копирование звукозаписи, чтобы предотвратить потерю записи из-за помех. Память объемом 8 ГБ способна вместить около 15 часов 48 кГц 24-битной WAV-записи или 10 часов 48 кГц 32-битной WAV-записи.
Система шумоподавления собственной разработки ClearVoice™
Три уровня шумоподавления, настраиваемые через приложение, эффективно минимизируют фоновый шум, сохраняя при этом четкость голоса.
Обработка тона
- Режим Voice Boost: усиливает голосовые частоты для более четкой и яркой речи.
- Режим Low-Cut: снижает низкочастотный шум, улучшая четкость и прозрачность звука.
Защита от воды по стандарту IPX5
Передатчик защищен от воды по стандарту IPX5, оснащен водонепроницаемой мембраной на встроенном микрофоне и формованными кнопками двойной инжекции для защиты от воды.
* Приемник не является влагозащищенным.
Сенсорный экран AMOLED + управляющее колесо
1.1-дюймовый AMOLED сенсорный экран с высочайшим разрешением и частотой обновления, а также управляющее колесо для оперативности.
Характеристики
- Тип передачи: Цифровой 2.4 ГГц GFSK
- Дальность действия (без помех): 250 м без внешней антенны, 300 м с внешней антенной
- Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
- Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ (1 кГц на 1 м), достигается в режиме слабого усиления, этот режим необходимо включить в приложении Saramonic
- Соотношение «сигнал-шум»: > 90 дБ
- Частота дискретизации: 48 кГц
- Битрейт:
- При беспроводной передаче: 24 бит
- При записи на встроенную память: 24 бит или 32 бит с плавающей запятой
- Искажения <0.1%
- Выходной разъем: 3.5мм TRS входной/выходной разъем
- Питание: встроенные аккумуляторы литий-ионные
- Время работы от одного заряда: 6 ч (при работе с двумя передатчиками)
- Антенна: встроенная антенна PIFA; дополнительная внешняя антенна с разъемом TS9
- Задержка: 25 мс
Комплектация радиосистемы Saramonic Ultra 03
- Передатчик - 2 шт.
- Приемник - 1 шт.
- Зарядный кейс - 1 шт.
- Кабель с USB-C на USB-C для передачи данных - 1 шт.
- Аудиокабель с 3.5 мм TRS на TRS - 1 шт.
- Переходник на разъем Lightning для приемника - 1 шт.
- Переходник на разъем USB-C для приемника - 1 шт.
- Меховая ветрозащита - 2 шт.
- Магнит для крепления передатчика на одежду - 2 шт.
- Внешняя антенна - 1 шт.
- Всенаправленный петличный микрофон - 2 шт.
- Сумка для переноски - 1 шт.