Радиосистема Saramonic Ultra

Эта радиосистема разработана для продвинутых пользователей: создателей коротких видеороликов, видеоблогеров, организаторов прямых трансляций, съемочных групп, телеведущих, фотографов, журналистов и преподавателей. Она обладает выдающимися для отрасли характеристиками, обеспечивает исключительное качество и стабильность звукозаписи. В комплекте с радиосистемой поставляются кабели и крепежные переходники для всех популярных типов устройств: фото- и кинокамер, смартфонов, планшетов, ноутбуков, рекордеров и многого другого. Приемник радиосистемы также можно присоединить напрямую к контактам башмака Multi Interface камер Sony (переходник приобретается отдельно).

Варианты использования радиосистемы Saramonic Ultra:

Прямые трансляции, видеоблогинг и видеосъемка

Корпоративное обучение, презентации на конференциях и удаленные видеоконференции

Запись онлайн-курсов, индивидуальное дистанционное обучение

Сценические выступления и проведение мероприятий

Основные особенности:

Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ SPL

Радиосистема способна работать с входным аудиосигналом даже с уровнем звука 130 дБ — вблизи реактивного двигателя, на рок-концертах или автогонках — Ultra фиксирует точный звук без искажений.

Таймкод

Таймкод — это система синхронизации медиа, разработанная для идеально точного выравнивания всех ваших аудио- и видеозаписей. Она экономит время при редактировании, особенно при использовании нескольких камер и рекордеров, и обеспечивает единую точную систему отчета для сцен, моментов или временных меток. Таймкод записывает в каждый клип его точное время начала, вплоть до конкретного кадра, гарантируя идеальное выравнивание клипов, даже если устройства начинают или останавливают запись в разное время.

Съемная внешняя антенна

Мощная внешняя антенна 2,4 ГГц собственной разработки повышает помехоустойчивость, увеличивая радиус действия радиосистемы до 300 метров.

Запись в 32-битном формате с плавающей запятой

Запись в 32-битном формате с плавающей запятой позволяет захватывать широкий динамический диапазон без искажений, даже выше 0 дБ. После включения этой разрядности записи сохраняются в виде WAV-файлов и могут быть обработаны в специальном программном обеспечении для постобработки.

8 ГБ встроенной памяти

Обеспечивает резервное копирование звукозаписи, чтобы предотвратить потерю записи из-за помех. Память объемом 8 ГБ способна вместить около 15 часов 48 кГц 24-битной WAV-записи или 10 часов 48 кГц 32-битной WAV-записи.

Система шумоподавления собственной разработки ClearVoice™

Три уровня шумоподавления, настраиваемые через приложение, эффективно минимизируют фоновый шум, сохраняя при этом четкость голоса.

Обработка тона

Режим Voice Boost: усиливает голосовые частоты для более четкой и яркой речи.

Режим Low-Cut: снижает низкочастотный шум, улучшая четкость и прозрачность звука.

Защита от воды по стандарту IPX5

Передатчик защищен от воды по стандарту IPX5, оснащен водонепроницаемой мембраной на встроенном микрофоне и формованными кнопками двойной инжекции для защиты от воды.

* Приемник не является влагозащищенным.

Сенсорный экран AMOLED + управляющее колесо

1.1-дюймовый AMOLED сенсорный экран с высочайшим разрешением и частотой обновления, а также управляющее колесо для оперативности.

Характеристики

Тип передачи: Цифровой 2.4 ГГц GFSK

Дальность действия (без помех): 250 м без внешней антенны, 300 м с внешней антенной

250 м без внешней антенны, 300 м с внешней антенной Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц

20 Гц – 20 кГц Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ (1 кГц на 1 м), достигается в режиме слабого усиления, этот режим необходимо включить в приложении Saramonic

130 (1 кГц на 1 м), достигается в режиме слабого усиления, этот режим необходимо включить в приложении Saramonic Соотношение «сигнал-шум»: > 90 дБ

> 90 дБ Частота дискретизации: 48 кГц

48 кГц Битрейт: ​ При беспроводной передаче: 24 бит При записи на встроенную память: 24 бит или 32 бит с плавающей запятой

Искажения <0.1%

<0.1% Выходной разъем: 3.5мм TRS входной/выходной разъем

3.5мм TRS входной/выходной разъем Питание: в строенные аккумуляторы литий-ионные

строенные аккумуляторы литий-ионные Время работы от одного заряда: 6 ч (при работе с двумя передатчиками)

6 ч (при работе с двумя передатчиками) Антенна: в строенная антенна PIFA; дополнительная внешняя антенна с разъемом TS9

строенная антенна PIFA; дополнительная внешняя антенна с разъемом TS9 Задержка: 25 мс