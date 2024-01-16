Передатчик Saramonic SR-XLR4C для системы SR-WM4C, XLR

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Код товара: УТ-00032110 Артикул: SR-XLR4C Код товара: УТ-00032110 Артикул: SR-XLR4C Дальность действия 60 м Частотная характеристика Тип передачи аналоговая, УВЧ, с фазовой автоподстройкой частоты Максимальная задержка 12 мс Рабочая частота 203 - 216 МГц Соотношение сигнал / шум, дБ > 70 дБ Вес 137 г (без питания) Размеры 10 х 3.5 х 4.3 см Питание 2 элемента типоразмера АА (5 часов) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Беспроводная система Дальность действия 60 м Частотная характеристика Тип передачи аналоговая, УВЧ, с фазовой автоподстройкой частоты Максимальная задержка 12 мс Рабочая частота 203 - 216 МГц Микрофон Соотношение сигнал / шум, дБ > 70 дБ Вес 137 г (без питания) Размеры 10 х 3.5 х 4.3 см Питание 2 элемента типоразмера АА (5 часов) Подключение XLR 3-pin Основные Штекер XLR Запись звука Моно Тип микрофона Беспроводная система Описание Saramonic SR-XLR4C – радиопередатчик для беспроводной УВЧ системы SR-WM4C. XLR вход позволяет напрямую подключить ручной микрофон. Есть фантомное питание 48В, что позволяет подключать как динамические, так и конденсаторные микрофоны. Может работать на 1 из 4 каналов: A, B, C, D. Питание: 2 батарейки типоразмера АА (не входят в комплект). Дальность действия: до 60 метров. Каналы: A – 203.65 МГц

B – 207.75 МГц

C – 211.55 МГц

D – 215.35 МГц Видео Наш обзор

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