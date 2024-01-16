Передатчик Saramonic SR-XLR4C для системы SR-WM4C, XLR
Код товара:УТ-00032110
Артикул:SR-XLR4C
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Характеристики
Дальность действия60 м
Частотная характеристика
Тип передачианалоговая, УВЧ, с фазовой автоподстройкой частоты
Максимальная задержка12 мс
Рабочая частота203 - 216 МГц
Соотношение сигнал / шум, дБ> 70 дБ
Вес137 г (без питания)
Размеры10 х 3.5 х 4.3 см
Питание2 элемента типоразмера АА (5 часов)
ПодключениеXLR 3-pin
ШтекерXLR
Запись звукаМоно
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
Saramonic SR-XLR4C – радиопередатчик для беспроводной УВЧ системы SR-WM4C. XLR вход позволяет напрямую подключить ручной микрофон. Есть фантомное питание 48В, что позволяет подключать как динамические, так и конденсаторные микрофоны. Может работать на 1 из 4 каналов: A, B, C, D. Питание: 2 батарейки типоразмера АА (не входят в комплект). Дальность действия: до 60 метров.
Каналы:
- A – 203.65 МГц
- B – 207.75 МГц
- C – 211.55 МГц
- D – 215.35 МГц