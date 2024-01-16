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Передатчик Saramonic SR-XLR4C для системы SR-WM4C, XLR

  • SR-XLR4C для системы SR-WM4C, XLR
  • SR-XLR4C для системы SR-WM4C, XLR
  • SR-XLR4C для системы SR-WM4C, XLR
  • SR-XLR4C для системы SR-WM4C, XLR
  • SR-XLR4C для системы SR-WM4C, XLR
Код товара:УТ-00032110
Артикул:SR-XLR4C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Saramonic SR-XLR4C – радиопередатчик для беспроводной УВЧ системы SR-WM4C. XLR вход позволяет напрямую подключить ручной микрофон. Есть фантомное питание 48В, что позволяет подключать как динамические, так и конденсаторные микрофоны. Может работать на 1 из 4 каналов: A, B, C, D. Питание: 2 батарейки типоразмера АА (не входят в комплект). Дальность действия: до 60 метров.

Каналы:

  • A – 203.65 МГц
  • B – 207.75 МГц
  • C – 211.55 МГц
  • D – 215.35 МГц