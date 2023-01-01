Saramonic SR-XLR4C – радиопередатчик для беспроводной УВЧ системы SR-WM4C. XLR вход позволяет напрямую подключить ручной микрофон. Есть фантомное питание 48В, что позволяет подключать как динамические, так и конденсаторные микрофоны. Может работать на 1 из 4 каналов: A, B, C, D. Питание: 2 батарейки типоразмера АА (не входят в комплект). Дальность действия: до 60 метров.