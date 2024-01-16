Беспроводная система Saramonic SR-WM2100, TX+TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм
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Характеристики
Описание
Бюджетная беспроводная цифровая система с 2 радиопетличками хорошо подходит для записи интервью и других сценариев, требующих использования пары микрофонов. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, оцифровка сигнала предотвращает включение радиопомех. Дальность действия на открытом пространстве составляет до 70 метров, в городских условиях – меньше.
Передатчики могут работать как с микрофонным, так и с линейным уровнем сигнала (например, от микшерного пульта или усилителя). У приемника имеется выход на наушники для живого мониторинга звукозаписи – полезно, если запись ведется на телефон или камеру без собственного выхода на наушники.
Передатчики крепятся на пояс с помощью клипсы, для приемника имеется адаптер для установки в башмак камеры (штативное гнездо 1/4")
Основных отличий от более дорогих систем (например, Saramonic Blink 500) всего два: это использование АА батареек вместо встроенного аккумулятора и достаточно заметная задержка при передаче сигнала: 62 мс.
Комплектация:
- Передатчик - 2 шт.
- Всенаправленный петличный микрофон - 2 шт.
- Клипса для микрофона (крокодильчик) - 2 шт.
- Поролоновая ветрозащита - 2 шт.
- Антенна - 3 шт
- Клипса на поясной ремень - 2 шт.
- Приемник - 1 шт.
- Кабель 3.5 мм TRS - 1 шт.
- Кабель 3.5 мм TRS / TRRS - 1 шт.
- Адаптер для башмака камеры - 1 шт.
- Булавка для активации сопряжения - 1 шт.