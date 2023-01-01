Описание

Бюджетная беспроводная цифровая система с 2 радиопетличками хорошо подходит для записи интервью и других сценариев, требующих использования пары микрофонов. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, оцифровка сигнала предотвращает включение радиопомех. Дальность действия на открытом пространстве составляет до 70 метров, в городских условиях – меньше.

Передатчики могут работать как с микрофонным, так и с линейным уровнем сигнала (например, от микшерного пульта или усилителя). У приемника имеется выход на наушники для живого мониторинга звукозаписи – полезно, если запись ведется на телефон или камеру без собственного выхода на наушники.

Передатчики крепятся на пояс с помощью клипсы, для приемника имеется адаптер для установки в башмак камеры (штативное гнездо 1/4")

Основных отличий от более дорогих систем (например, Saramonic Blink 500) всего два: это использование АА батареек вместо встроенного аккумулятора и достаточно заметная задержка при передаче сигнала: 62 мс.

Комплектация: