Беспроводная система Saramonic SR-WM2100, TX+TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм
Код товара : УТ-00045307
Артикул : SR-WM2100*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
70
Тип передачи
цифровая, с частотной модуляцией GFSK
Максимальная задержка
62 мс
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Выходная мощность
5 мВт
Вес
68 г (без батарей)
Питание
2 батареи типа АА
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Время работы
20 ч
Время работы
20 часов
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
14000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
2 батареи типа АА
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Вес
68 г (без батарей)
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
68 г (без батарей)
Питание
2 батареи типа АА
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Выходы
Mini jack (3,5 мм)
Время работы
20 ч
Время работы
20 часов
Описание
Бюджетная беспроводная цифровая система с 2 радиопетличками хорошо подходит для записи интервью и других сценариев, требующих использования пары микрофонов. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, оцифровка сигнала предотвращает включение радиопомех. Дальность действия на открытом пространстве составляет до 70 метров, в городских условиях – меньше.
Передатчики могут работать как с микрофонным, так и с линейным уровнем сигнала (например, от микшерного пульта или усилителя). У приемника имеется выход на наушники для живого мониторинга звукозаписи – полезно, если запись ведется на телефон или камеру без собственного выхода на наушники.
Передатчики крепятся на пояс с помощью клипсы, для приемника имеется адаптер для установки в башмак камеры (штативное гнездо 1/4")
Основных отличий от более дорогих систем (например, Saramonic Blink 500) всего два: это использование АА батареек вместо встроенного аккумулятора и достаточно заметная задержка при передаче сигнала: 62 мс.
Комплектация:
- Передатчик - 2 шт.
- Всенаправленный петличный микрофон - 2 шт.
- Клипса для микрофона (крокодильчик) - 2 шт.
- Поролоновая ветрозащита - 2 шт.
- Антенна - 3 шт
- Клипса на поясной ремень - 2 шт.
- Приемник - 1 шт.
- Кабель 3.5 мм TRS - 1 шт.
- Кабель 3.5 мм TRS / TRRS - 1 шт.
- Адаптер для башмака камеры - 1 шт.
- Булавка для активации сопряжения - 1 шт.