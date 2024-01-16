Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Микрофон Saramonic SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR

  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
  • SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
Код товара:УТ-00057909
Артикул:SR-VRMIC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Специальный микрофон, предназначенный для записи звука на 360° – для VR и 3D контента с полным эффектом погружения. 4 кардиоидных капсюля 0.5" расположены таким образом, чтобы в равной степени захватывать звук со всех сторон, включая верхнюю и нижнюю полусферу. Капсюли защищены прочной металлической решеткой (грилем), весь корпус выполнен из металла. Микрофон достаточно компактный, что также важно для записи панорамного контента: он почти не попадает в кадр.

Для использования микрофона вам понадобится 4-канальный рекордер с фантомным питанием, звук с каждого капсюля передается отдельно. Микрофон совместим с форматом Sennheiser AMBEO A-B, программным обеспечением NoiseMaker и Harpex.