Микрофон Saramonic SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
Код товара : УТ-00057909
Артикул : SR-VRMIC
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Характеристики
Беспроводная система
Количество каналов
4
Передатчик
Вес
418 г
Питание
фантомное, от 11 до 52 В (х 4)
Входы
XLR
Микрофон
Выходное сопротивление
100 Ом
Соотношение сигнал / шум, дБ
80
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Капсюль
4 капсюля 0.5" (14 мм)
Максимум звукового давления (SPL), дБ
127
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
фантомное, от 11 до 52 В (х 4)
Чувствительность
-35 дБ +/- 3 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па )
Количество каналов
4
Эквивалентный уровень шума, дБА
9.8
Вес
418 г
Комплектация
микрофон, металлическая защита (гриль), меховая ветрозащита, кабель DIN12 - 4 XLR (длина 1 м), удлинительный кабель DIN12 1.5 м, антивибрационное крепление SR-SMC10
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
418 г
Питание
фантомное, от 11 до 52 В (х 4)
Описание
Специальный микрофон, предназначенный для записи звука на 360° – для VR и 3D контента с полным эффектом погружения. 4 кардиоидных капсюля 0.5" расположены таким образом, чтобы в равной степени захватывать звук со всех сторон, включая верхнюю и нижнюю полусферу. Капсюли защищены прочной металлической решеткой (грилем), весь корпус выполнен из металла. Микрофон достаточно компактный, что также важно для записи панорамного контента: он почти не попадает в кадр.
Для использования микрофона вам понадобится 4-канальный рекордер с фантомным питанием, звук с каждого капсюля передается отдельно. Микрофон совместим с форматом Sennheiser AMBEO A-B, программным обеспечением NoiseMaker и Harpex.