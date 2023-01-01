Описание

Специальный микрофон, предназначенный для записи звука на 360° – для VR и 3D контента с полным эффектом погружения. 4 кардиоидных капсюля 0.5" расположены таким образом, чтобы в равной степени захватывать звук со всех сторон, включая верхнюю и нижнюю полусферу. Капсюли защищены прочной металлической решеткой (грилем), весь корпус выполнен из металла. Микрофон достаточно компактный, что также важно для записи панорамного контента: он почти не попадает в кадр.

Для использования микрофона вам понадобится 4-канальный рекордер с фантомным питанием, звук с каждого капсюля передается отдельно. Микрофон совместим с форматом Sennheiser AMBEO A-B, программным обеспечением NoiseMaker и Harpex.