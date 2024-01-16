Микрофон Saramonic SR-VRMIC, 4 капсюля, 360°, для VR
Код товара:УТ-00057909
Артикул:SR-VRMIC
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Характеристики
Капсюль4 капсюля 0.5" (14 мм)
Число каналов4
Соотношение сигнал / шум, дБ80 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА14 дБ
Выходное сопротивление100 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ127 дБ
Вес418 г
Чувствительность-35 дБ +/- 3 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па )
Комплектациямикрофон, металлическая защита (гриль), меховая ветрозащита, кабель DIN12 - 4 XLR (длина 1 м), удлинительный кабель DIN12 1.5 м, антивибрационное крепление SR-SMC10
Минимальная частотная характиристика, Гц20 Гц
Размеры106 х 26.5 мм
Питаниефантомное, от 11 до 52 В (х 4)
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностькардиоидная, 360°
ПодключениеDIN12M, кабель-переходник на 4 XLR 3-pin
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерXLR
Тип микрофонаДля 360 VR аудио
Описание
Специальный микрофон, предназначенный для записи звука на 360° – для VR и 3D контента с полным эффектом погружения. 4 кардиоидных капсюля 0.5" расположены таким образом, чтобы в равной степени захватывать звук со всех сторон, включая верхнюю и нижнюю полусферу. Капсюли защищены прочной металлической решеткой (грилем), весь корпус выполнен из металла. Микрофон достаточно компактный, что также важно для записи панорамного контента: он почти не попадает в кадр.
Для использования микрофона вам понадобится 4-канальный рекордер с фантомным питанием, звук с каждого капсюля передается отдельно. Микрофон совместим с форматом Sennheiser AMBEO A-B, программным обеспечением NoiseMaker и Harpex.