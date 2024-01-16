Короткий аудиокабель XLR - XLR mini ("мама"-"мама") служит для соединения между собой устройств с соответствующими интерфейсами. Длина 12 см.
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