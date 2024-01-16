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Аудиокабель Saramonic SR-SM-C303 с mini XLR на XLR, длина 12 см

Код товара:УТ-00047672
Артикул:SR-SM-C303

Товар не найден

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Описание
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Описание

Короткий аудиокабель XLR - XLR mini ("мама"-"мама") служит для соединения между собой устройств с соответствующими интерфейсами. Длина 12 см.