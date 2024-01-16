Аудиокабель Saramonic SR-SM-C303 с mini XLR на XLR, длина 12 см



Код товара: УТ-00047672 Артикул: SR-SM-C303 Код товара: УТ-00047672 Артикул: SR-SM-C303 Штекер XLR Тип микрофона Переходник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Штекер XLR Тип микрофона Переходник Описание Короткий аудиокабель XLR - XLR mini ("мама"-"мама") служит для соединения между собой устройств с соответствующими интерфейсами. Длина 12 см. Видео Наш обзор

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