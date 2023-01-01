Звукоизоляционный экран Saramonic SR-RF5M для микрофона
Код товара : УТ-00057899
Артикул : SR-RF5M
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
1 кг
Микрофон
Вес
1 кг
Приемник
Вес
1 кг
Описание
Звукоизоляционный экран предназначен для записи в домашних или офисных условиях, в помещениях без специальной звуковой подготовки. Экран закрывает микрофон не только от посторонних шумов, но и от эха вашего собственного голоса, которое может создавать нежелательный гулкий эффект. Его металлические секции обеспечивают жесткость всей конструкции и возможность настраивать форму экрана, внутренняя сторона выполнена из рельефного акустического поролона.
Кронштейн снабжен адаптерами для установки на стандартные микрофонный стойки 3/8" или 5/8", в комплекте также 2 крепления для микрофона: 3/8" и 5/8". Вынос микрофона регулируется.