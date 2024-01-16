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Звукоизоляционный экран Saramonic SR-RF5M для микрофона

  • SR-RF5M для микрофона
  • SR-RF5M для микрофона
  • SR-RF5M для микрофона
  • SR-RF5M для микрофона
  • SR-RF5M для микрофона
  • SR-RF5M для микрофона
  • SR-RF5M для микрофона
  • SR-RF5M для микрофона
  • SR-RF5M для микрофона
Код товара:УТ-00057899
Артикул:SR-RF5M

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Звукоизоляционный экран предназначен для записи в домашних или офисных условиях, в помещениях без специальной звуковой подготовки. Экран закрывает микрофон не только от посторонних шумов, но и от эха вашего собственного голоса, которое может создавать нежелательный гулкий эффект. Его металлические секции обеспечивают жесткость всей конструкции и возможность настраивать форму экрана, внутренняя сторона выполнена из рельефного акустического поролона.

Кронштейн снабжен адаптерами для установки на стандартные микрофонный стойки 3/8" или 5/8", в комплекте также 2 крепления для микрофона: 3/8" и 5/8". Вынос микрофона регулируется.