Описание

Звукоизоляционный экран предназначен для записи в домашних или офисных условиях, в помещениях без специальной звуковой подготовки. Экран закрывает микрофон не только от посторонних шумов, но и от эха вашего собственного голоса, которое может создавать нежелательный гулкий эффект. Его металлические секции обеспечивают жесткость всей конструкции и возможность настраивать форму экрана, внутренняя сторона выполнена из рельефного акустического поролона.

Кронштейн снабжен адаптерами для установки на стандартные микрофонный стойки 3/8" или 5/8", в комплекте также 2 крепления для микрофона: 3/8" и 5/8". Вынос микрофона регулируется.