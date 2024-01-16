Компактный накамерный микрофон-пушка Saramonic SR-PMIC1 с направленным подбором позволяет избавиться от большей части посторонних звуков при записи видео. Чтобы устранить низкий гул от систем кондиционирования, офисной техники, дорожного движения, можно включить фильтр высоких частот, отсекающий волны ниже 100 Гц. В дизайне корпуса предусмотрено антишоковое крепление, которое не пропускает вибрации и стуки от корпуса камеры к капсюлю.

Микрофон не требует внешнего питания, ему достаточно низковольтного питания от микрофонного входа («plug-in power»). Перед покупкой уточните, подает ли ваша камера питание на микрофонный вход, или она работает только с микрофонами, имеющими собственный источник питания. Во втором случае Saramonic SR-PMIC1 будет несовместим с вашей камерой.

Микрофонный кабель является съемным, вы можете заменить его на более длинный при необходимости (или в случае повреждения кабеля). Также можно использовать переходники на другие разъемы: например, Saramonic LC-C35 на Lightning, для подключения к телефонам Apple.

Крепление: в башмак камеры.