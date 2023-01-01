Описание

Saramonic SR-PAX2 – это активный накамерный микшер. Активный означает 2 вещи: 1) здесь есть возможность фантомного питания, поэтому вы можете использовать значительно более широкий диапазон микрофонов, и 2) здесь есть качественный предусилитель, который позволяет повышать уровень сигнала, а не понижать его, как на пассивных моделях. SR-PAX2 позволяет объединять запись с 2 микрофонов, как с 3.5-мм джеками, так и с XLR коннекторами. Выход на наушники позволяет контролировать уровень звука, если производители забыли добавить аналогичный выход на вашу камеру. ЖК-экран показывает уровень звука в дБ для каждого канала, а также уровень заряда батареи.

Saramonic SR-PAX2 изготавливается в полностью металлическом корпусе, это надежное устройство профессионального уровня. Сверху у него имеется винт для крепления в штативное гнездо камеры, снизу - два гнезда, 1/4" и 3/8", для установки на штатив или иной держатель. Сбоку есть салазки для крепления микрофона или другого аксессуара.

Использование микрофонов с разными коннекторами: вы можете использовать 2 микрофона с разными коннекторами. Например, XLR микрофон в правом канале, а 3.5-мм радиосистема - в левом. 2 рукоятки позволяют сбалансировать уровни звука.

Saramonic SR-PAX2 работает от 1 батарейки типа 9В («Крона»). 1 щелочной батарейки хватает на 3-5 часов работы, в зависимости от того, используете вы фантомное питание или нет. Мы рекомендуем использовать перезаряжаемые аккумуляторы, т.к. это значительно снизит расходы на использование микшера и загрязнение окружающей среды.

Фантомное питание: SR-PAX2 предоставляет низковольтное фантомное питание (также называемое «plug-in power») для микрофонов, подключаемых через мини-джек 3.5 мм, с выбором между 3 и 5 Вольтами напряжения. Для XLR-микрофонов предоставляется полноценное 48-вольтовое фантомное питание. Важно: никогда не включайте фантомное питание для источников, которым оно не требуется, т.к. это может сжечь электронику. Старайтесь проконтролировать положение этого ползунка каждый раз перед тем, как вы подключите микрофон. Если вы не знаете, нужно ли устройству фантомное питание, подключите сначала без него.

Моно / стерео: используйте Моно для записи в моно на оба канала, или Стерео для раздельной записи каждого микрофона на свой канал.

Переключатель Line / Mic / PH: используйте Line для линейного сигнала (режиссерский пульт, аудиоплеер), Mic - для микрофонов и радисистем, PH - для микрофонов с фантомным питанием.