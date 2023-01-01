Микрофон Saramonic SR-MV58 вокальный кардиоидный, XLR / 6.3 мм
Код товара : УТ-00057908
Артикул : SR-MV58
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Передатчик
Вес
289 г
Входы
XLR
Микрофон
Выходное сопротивление
600 Ом
Макстимальная частотная характиристика, Гц
15000
Чувствительность
-51 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Вес
289 г
Комплектация
микрофон, кабель-переходник 5 м (джек 6.3 мм), поролоновая ветрозащита, держатель, чехол
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
289 г
Описание
Классический ручной микрофон, динамический с кардиоидной диаграммой направленности. Хорошо подходит для живых концертов и других выступлений, также может использоваться для журналистики, сбора новостей. Прочный корпус микрофона полностью выполнен из цинкового сплава, встроенный антишоковый подвес защищает от попадания на запись стуков и вибраций, идущих от корпуса или от микрофонной стойки. Не требует внешнего питания. Ползунок на микрофоне позволяет выключить его при необходимости.
Как и многие другие динамические микрофоны, SR-MV58 обладает широким динамическим диапазоном и позволяет передавать мельчайшие детали голоса и акустических инструментов. Благодаря низкой чувствительности он легко переносит громкие окружающие звуки, а также позволяет изолировать голос от посторонних шумов
В комплекте поставляется кабель-переходник с XLR на 6.35 мм длиной 5 м, держатель микрофона, чехол и поролоновая ветрозащита, которая надевается поверх металлической решетки для дополнительной защиты от ветра и взрывных согласных звуков в речи.