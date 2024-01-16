Классический ручной микрофон, динамический с кардиоидной диаграммой направленности. Хорошо подходит для живых концертов и других выступлений, также может использоваться для журналистики, сбора новостей. Прочный корпус микрофона полностью выполнен из цинкового сплава, встроенный антишоковый подвес защищает от попадания на запись стуков и вибраций, идущих от корпуса или от микрофонной стойки. Не требует внешнего питания. Ползунок на микрофоне позволяет выключить его при необходимости.

Как и многие другие динамические микрофоны, SR-MV58 обладает широким динамическим диапазоном и позволяет передавать мельчайшие детали голоса и акустических инструментов. Благодаря низкой чувствительности он легко переносит громкие окружающие звуки, а также позволяет изолировать голос от посторонних шумов

В комплекте поставляется кабель-переходник с XLR на 6.35 мм длиной 5 м, держатель микрофона, чехол и поролоновая ветрозащита, которая надевается поверх металлической решетки для дополнительной защиты от ветра и взрывных согласных звуков в речи.