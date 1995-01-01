Saramonic SR-MH1 — это универсальный портативный держатель для передатчиков радиосистем 2,4 ГГц. Он хорошо подходит для портативных интервью, презентаций, репортажей новостей, выступлений, подкастов, установки микрофона на стойке или подиуме и везде, где вам нужен ручной микрофон. Просто наденьте передатчик на держатель SR-MH1, и вы получите беспроводной портативный микрофон.

Держатель передатчика SR-MH1 расширяет возможности вашей беспроводной микрофонной системы. SR-MH1 позволяет получить отличную запись без необходимости прикреплять микрофон к объекту съемки. Соедините его с зажимом для микрофона в виде прищепки (не входит в комплект), и вы сможете разместить его на микрофонной стойке или подиуме для подкастов, выступлений и презентаций или даже прикрепить его к концу шеста и держать передатчик радиосистемы над головой, как микрофон-пушку. Держатель позволяет вам разместить микрофон там, где он вам нужен, в любое время.

Универсальная совместимость практически со всеми основными беспроводными передатчиками радиосистем, работающих на частоте 2,4 ГГц. SR-MH1 имеет универсальную конструкцию со специально отформованным держателем с несколькими канавками для фиксации зажима передатчика и надежного и плотного удержания передатчика. Совместим с большинством популярных беспроводных микрофонных систем, таких как Saramonic Blink 500 ProX, Blink 900, Blink 100, Blink 500 Pro и Blink M2. А также с DJI Mic, Mic CE и Mic Compact, Rode Wireless Go II и Wireless Pro, Hollyland Lark Max, Lark 150 и Lark M1/C1, Deity Pocket Wireless.

В комплект входит ветрозащита из поролона.