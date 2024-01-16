Металлическая клипса-крокодильчик для петличных микрофонов с диаметром под крепление 7 мм. Подходит для петличных микрофонов Saramonic SR-M1, SR-UM10-M1, SR-UM9-M1, WM4C-M1, серии LavMicro, серии SR-ULM10, серии LavMic и других.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.