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Клипса Saramonic SR-MC1, металлическая, для петличного микрофона

  • SR-MC1, металлическая, для петличного микрофона
  • SR-MC1, металлическая, для петличного микрофона
  • SR-MC1, металлическая, для петличного микрофона
  • SR-MC1, металлическая, для петличного микрофона
  • SR-MC1, металлическая, для петличного микрофона
Код товара:УТ-00057901
Артикул:SR-MC1

Товар не найден

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Описание
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Описание

Металлическая клипса-крокодильчик для петличных микрофонов с диаметром под крепление 7 мм. Подходит для петличных микрофонов Saramonic SR-M1, SR-UM10-M1, SR-UM9-M1, WM4C-M1, серии LavMicro, серии SR-ULM10, серии LavMic и других.