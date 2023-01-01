Клипса Saramonic SR-MC1, металлическая, для петличного микрофона
Код товара : УТ-00057901
Артикул : SR-MC1
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Характеристики
Передатчик
Вес
4 г
Микрофон
Вес
4 г
Комплектация
1 клипса
Приемник
Вес
4 г
Описание
Металлическая клипса-крокодильчик для петличных микрофонов с диаметром под крепление 7 мм. Подходит для петличных микрофонов Saramonic SR-M1, SR-UM10-M1, SR-UM9-M1, WM4C-M1, серии LavMicro, серии SR-ULM10, серии LavMic и других.