Клипса Saramonic SR-MC1, металлическая, для петличного микрофона

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Код товара: УТ-00057901 Артикул: SR-MC1 Код товара: УТ-00057901 Артикул: SR-MC1 Вес 4 г Комплектация 1 клипса Тип микрофона Держатель Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Вес 4 г Комплектация 1 клипса Основные Тип микрофона Держатель Описание Металлическая клипса-крокодильчик для петличных микрофонов с диаметром под крепление 7 мм. Подходит для петличных микрофонов Saramonic SR-M1, SR-UM10-M1, SR-UM9-M1, WM4C-M1, серии LavMicro, серии SR-ULM10, серии LavMic и других. Видео Наш обзор

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