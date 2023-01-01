Металлическая клипса-крокодильчик для петличных микрофонов с диаметром под крепление 7 мм. Подходит для петличных микрофонов Saramonic SR-M1, SR-UM10-M1, SR-UM9-M1, WM4C-M1, серии LavMicro, серии SR-ULM10, серии LavMic и других.