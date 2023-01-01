Описание

Недорогой направленный микрофон с собственным питанием моет использоваться как на камере, так и отдельно от нее - на микрофонной удочке или стойке. Главной отличительной особенностью является выход на наушники (будет полезен, если у вашей камеры нет выхода на наушники) и отдельный микрофонный вход, куда можно подключить второй микрофон: например. петличку или радиосистему. Оба канала автоматически объединяются в моно без возможности регулировать уровни, поэтому для более профессионального подхода мы бы советовали использовать отдельный микшер. Но для простых случаев вроде съемки видеоблога это можно использовать.

Saramonic SR-M3 работает от 1 батарейки типоразмера ААА. Встроенная антишоковая подставка компенсирует часть шума, идущего от камеры. Также здесь имеется встроенный усилитель +10 дБ, который позволит быстро усилить уровень сигнала, если объект находится слишком далеко или говорит слишком тихо. Есть фильтр низких частот (200 Гц), хотя частотная характеристика этого микрофона такова, что даже с выключенным фильтром он не воспринимает низкочастотный гул от ветра, кондиционеров или автомобильного трафика. В комплекте идет поролоновая ветрозащита. Для съемки на улице мы бы рекомендовали также приобрести меховую – поролоновая в основном предназначается для съемки внутри помещений.