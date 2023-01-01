Микрофон Saramonic SR-M3, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00032103
Артикул : SR-M3
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Передатчик
Вес
30 г
Питание
батарея ААА, 1 шт.
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
батарея ААА, 1 шт.
Чувствительность
-37 дБ +/- 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 94 дБ SPL, 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
19
Вес
30 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита
Регулировка уровня звука
0, +10 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
75
Приемник
Вес
30 г
Питание
батарея ААА, 1 шт.
Описание
Недорогой направленный микрофон с собственным питанием моет использоваться как на камере, так и отдельно от нее - на микрофонной удочке или стойке. Главной отличительной особенностью является выход на наушники (будет полезен, если у вашей камеры нет выхода на наушники) и отдельный микрофонный вход, куда можно подключить второй микрофон: например. петличку или радиосистему. Оба канала автоматически объединяются в моно без возможности регулировать уровни, поэтому для более профессионального подхода мы бы советовали использовать отдельный микшер. Но для простых случаев вроде съемки видеоблога это можно использовать.
Saramonic SR-M3 работает от 1 батарейки типоразмера ААА. Встроенная антишоковая подставка компенсирует часть шума, идущего от камеры. Также здесь имеется встроенный усилитель +10 дБ, который позволит быстро усилить уровень сигнала, если объект находится слишком далеко или говорит слишком тихо. Есть фильтр низких частот (200 Гц), хотя частотная характеристика этого микрофона такова, что даже с выключенным фильтром он не воспринимает низкочастотный гул от ветра, кондиционеров или автомобильного трафика. В комплекте идет поролоновая ветрозащита. Для съемки на улице мы бы рекомендовали также приобрести меховую – поролоновая в основном предназначается для съемки внутри помещений.