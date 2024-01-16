Держатель Saramonic SR-HC2 для микрофона, настольный

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Код товара: УТ-00057892 Артикул: SR-HC2 Код товара: УТ-00057892 Артикул: SR-HC2 Вес 1.1 кг Комплектация держатель, струбцинный зажим, адаптер 3/8" на 5/8", тканевая лента-липучка для фиксации кабеля (4 шт.) Тип микрофона Держатель Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Вес 1.1 кг Комплектация держатель, струбцинный зажим, адаптер 3/8" на 5/8", тканевая лента-липучка для фиксации кабеля (4 шт.) Основные Тип микрофона Держатель Описание Универсальный настольный держатель для микрофона (пантограф). Позволяет свободно регулировать положение микрофона по высоте и вылету. Двойное крепление: шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8" – подходит для большинства микрофонов весом от 100 до 1000 г. . Благодаря пружинам держатель не требует фиксации в выбранном положении. Струбцинный зажим совместим со столешницами толщиной до 4.3 см. Видео Наш обзор

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