Держатель Saramonic SR-HC2 для микрофона, настольный
Код товара : УТ-00057892
Артикул : SR-HC2
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Характеристики
Передатчик
Вес
1.1 кг
Микрофон
Вес
1.1 кг
Комплектация
держатель, струбцинный зажим, адаптер 3/8" на 5/8", тканевая лента-липучка для фиксации кабеля (4 шт.)
Приемник
Вес
1.1 кг
Описание
Универсальный настольный держатель для микрофона (пантограф). Позволяет свободно регулировать положение микрофона по высоте и вылету. Двойное крепление: шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8" – подходит для большинства микрофонов весом от 100 до 1000 г. . Благодаря пружинам держатель не требует фиксации в выбранном положении. Струбцинный зажим совместим со столешницами толщиной до 4.3 см.