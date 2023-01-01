Универсальный настольный держатель для микрофона (пантограф). Позволяет свободно регулировать положение микрофона по высоте и вылету. Двойное крепление: шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8" – подходит для большинства микрофонов весом от 100 до 1000 г. . Благодаря пружинам держатель не требует фиксации в выбранном положении. Струбцинный зажим совместим со столешницами толщиной до 4.3 см.