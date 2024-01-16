Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель Saramonic SR-HC2 для микрофона, настольный

  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
  • SR-HC2 для микрофона, настольный
Код товара:УТ-00057892
Артикул:SR-HC2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный настольный держатель для микрофона (пантограф). Позволяет свободно регулировать положение микрофона по высоте и вылету. Двойное крепление: шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8" – подходит для большинства микрофонов весом от 100 до 1000 г. . Благодаря пружинам держатель не требует фиксации в выбранном положении. Струбцинный зажим совместим со столешницами толщиной до 4.3 см.