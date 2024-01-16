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Адаптер Saramonic SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C

  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
  • SR-EA5, 3.5 мм TRS / TRRS на USB-A/-C
Код товара:УТ-00057915
Артикул:SR-EA5

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Saramonic SR-EA5 – внешний аудиоадаптер для смартфонов, планшетов и компьютеров с разъемами USB-A и USB-C. Адаптер позволяет подключить к ним микрофоны со штекерами 3.5 мм TRS (обычный микрофонный) или 3.5 мм TRRS (гарнитурный). Также предоставляется выход 3.5 мм (стерео) на наушники для мониторинга звука и прослушивания уже записанных фрагментов. На корпусе расположены 2 диска, которые позволяют регулировать громкость и включать дополнительное шумоподавление.