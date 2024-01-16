Saramonic SR-EA5 – внешний аудиоадаптер для смартфонов, планшетов и компьютеров с разъемами USB-A и USB-C. Адаптер позволяет подключить к ним микрофоны со штекерами 3.5 мм TRS (обычный микрофонный) или 3.5 мм TRRS (гарнитурный). Также предоставляется выход 3.5 мм (стерео) на наушники для мониторинга звука и прослушивания уже записанных фрагментов. На корпусе расположены 2 диска, которые позволяют регулировать громкость и включать дополнительное шумоподавление.