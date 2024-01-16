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Адаптер Saramonic SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А

  • SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А
  • SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А
  • SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А
  • SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А
  • SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А
  • SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А
  • SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А
Код товара:УТ-00057914
Артикул:SR-EA2L

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

USB-адаптер для подключения внешнего микрофона и наушников к ПК. Не требует установки драйверов, подключите и используйте.

  • Микрофонный вход 3.5 мм TRS
  • Выход на наушники 3.5 мм TRS