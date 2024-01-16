USB-адаптер для подключения внешнего микрофона и наушников к ПК. Не требует установки драйверов, подключите и используйте.
Микрофонный вход 3.5 мм TRS
Выход на наушники 3.5 мм TRS
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