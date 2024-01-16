Адаптер Saramonic SR-EA2L, с 3.5 мм TRS на USB-А

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Код товара: УТ-00057914 Артикул: SR-EA2L Код товара: УТ-00057914 Артикул: SR-EA2L Тип микрофона Переходник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Переходник Описание USB-адаптер для подключения внешнего микрофона и наушников к ПК. Не требует установки драйверов, подключите и используйте. Микрофонный вход 3.5 мм TRS

Выход на наушники 3.5 мм TRS Видео Наш обзор

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