Микрофон Saramonic SR-BV1 студийный, XLR
Код товара : УТ-00057905
Артикул : SR-BV1
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Характеристики
Передатчик
Вес
705 г
Микрофон
Выходное сопротивление
120 Ом
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Тип микрофона
Студийный
Чувствительность
-57 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Вес
705 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, кронштейн
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
705 г
Описание
Динамический студийный микрофон с кардиоидной направленностью отлично подходит для радиовещания, подкастов и даже вокала. Микрофон обеспечивает шелково-гладкие верхние частоты, детализированный средний диапазон и теплые, округлые нижние (бас). Корпус полностью выполнен из металла, широкая скоба позволяет свободно вращать и наклонять микрофон в креплении. В комплекте также идет поролоновая ветрозащита, которая выполняет роль поп-фильтра – сглаживает взрывные согласные.
Микрофон подключается XLR кабелем (не входит в комплект). Поскольку это динамический микрофон, он не требует питания, поэтому может легко подключаться и обычным аудиокабелем с 3.5 мм штекерами (через простой адаптер). Второй особенностью динамических микрофонов является их низкая чувствительность: благодаря этому свойству их крайне сложно перегрузить громким звуком, и они практически не захватывают фоновые шумы и эхо, но микрофон необходимо располагать близко от лица, оптимальная дистанция – около 10-15 см. У динамических микрофонов также крайне низкий уровень собственного шума: они практически не шипят в тишине во время пауз.