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Микрофон Saramonic SR-BV1 студийный, XLR

  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
  • SR-BV1 студийный, XLR
Код товара:УТ-00057905
Артикул:SR-BV1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Динамический студийный микрофон с кардиоидной направленностью отлично подходит для радиовещания, подкастов и даже вокала. Микрофон обеспечивает шелково-гладкие верхние частоты, детализированный средний диапазон и теплые, округлые нижние (бас). Корпус полностью выполнен из металла, широкая скоба позволяет свободно вращать и наклонять микрофон в креплении. В комплекте также идет поролоновая ветрозащита, которая выполняет роль поп-фильтра – сглаживает взрывные согласные.

Микрофон подключается XLR кабелем (не входит в комплект). Поскольку это динамический микрофон, он не требует питания, поэтому может легко подключаться и обычным аудиокабелем с 3.5 мм штекерами (через простой адаптер). Второй особенностью динамических микрофонов является их низкая чувствительность: благодаря этому свойству их крайне сложно перегрузить громким звуком, и они практически не захватывают фоновые шумы и эхо, но микрофон необходимо располагать близко от лица, оптимальная дистанция – около 10-15 см. У динамических микрофонов также крайне низкий уровень собственного шума: они практически не шипят в тишине во время пауз.