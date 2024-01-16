Микрофон Saramonic SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR

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Код товара: УТ-00057904 Артикул: SoundBird V6 Код товара: УТ-00057904 Артикул: SoundBird V6 Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 78 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Эквивалентный уровень шума, дБА 16 дБ Выходное сопротивление 600 Ом Максимум звукового давления (SPL), дБ 125 дБ Вес 203 г Чувствительность -38 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц) Комплектация поролоновая и меховая ветрозащита, держатель микрофона обычный, держатель с амортизирующим подвесом, адаптер в башмак для аксессуаров, кабель XLR 60 см, кейс Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 78 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Эквивалентный уровень шума, дБА 16 дБ Выходное сопротивление 600 Ом Максимум звукового давления (SPL), дБ 125 дБ Вес 203 г Чувствительность -38 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц) Комплектация поролоновая и меховая ветрозащита, держатель микрофона обычный, держатель с амортизирующим подвесом, адаптер в башмак для аксессуаров, кабель XLR 60 см, кейс Минимальная частотная характиристика, Гц 65 Гц Размеры 252 х 19 мм Питание фантомное питание 48 В, 5 мА Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц Направленность суперкардиоидная Подключение XLR 3-pin Основные Направленность Однонаправленный Штекер XLR Запись звука Моно Тип микрофона Пушка (направленный) Описание Saramonic SoundBird V6 – профессиональный остронаправленный (суперкардиоидный) микрофон-пушка. Рассчитан на профессиональное производство: телевидение, реклама, независимое кино, документалистика, новости, озвучание. Длинный латунный корпус обеспечивает высокую степень изоляции посторонних шумов. Качественная электроника обеспечивает высокую чувствительность и низкий уровень собственного шума. Поставляется в комплекте с поролоновой и меховой ветрозащитой, держателем микрофона, держателем с амортизирующим подвесом, адаптером в башмак для аксессуаров, кабелем XLR 60 см и прочным кейсом. Видео Наш обзор

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