Микрофон Saramonic SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
Код товара:УТ-00057904
Артикул:SoundBird V6
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
Соотношение сигнал / шум, дБ78 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА16 дБ
Выходное сопротивление600 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ125 дБ
Вес203 г
Чувствительность-38 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Комплектацияпоролоновая и меховая ветрозащита, держатель микрофона обычный, держатель с амортизирующим подвесом, адаптер в башмак для аксессуаров, кабель XLR 60 см, кейс
Минимальная частотная характиристика, Гц65 Гц
Размеры252 х 19 мм
Питаниефантомное питание 48 В, 5 мА
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьсуперкардиоидная
ПодключениеXLR 3-pin
НаправленностьОднонаправленный
ШтекерXLR
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПушка (направленный)
Описание
Saramonic SoundBird V6 – профессиональный остронаправленный (суперкардиоидный) микрофон-пушка. Рассчитан на профессиональное производство: телевидение, реклама, независимое кино, документалистика, новости, озвучание. Длинный латунный корпус обеспечивает высокую степень изоляции посторонних шумов. Качественная электроника обеспечивает высокую чувствительность и низкий уровень собственного шума.
Поставляется в комплекте с поролоновой и меховой ветрозащитой, держателем микрофона, держателем с амортизирующим подвесом, адаптером в башмак для аксессуаров, кабелем XLR 60 см и прочным кейсом.