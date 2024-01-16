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Микрофон Saramonic SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR

  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
  • SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
Код товара:УТ-00057904
Артикул:SoundBird V6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Saramonic SoundBird V6 – профессиональный остронаправленный (суперкардиоидный) микрофон-пушка. Рассчитан на профессиональное производство: телевидение, реклама, независимое кино, документалистика, новости, озвучание. Длинный латунный корпус обеспечивает высокую степень изоляции посторонних шумов. Качественная электроника обеспечивает высокую чувствительность и низкий уровень собственного шума.

Поставляется в комплекте с поролоновой и меховой ветрозащитой, держателем микрофона, держателем с амортизирующим подвесом, адаптером в башмак для аксессуаров, кабелем XLR 60 см и прочным кейсом.