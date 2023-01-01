Микрофон Saramonic SoundBird V6, суперкардиоидный, XLR
Код товара : УТ-00057904
Артикул : SoundBird V6
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Характеристики
Передатчик
Вес
203 г
Питание
фантомное питание 48 В, 5 мА
Микрофон
Выходное сопротивление
600 Ом
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
125
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
фантомное питание 48 В, 5 мА
Чувствительность
-38 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
11.2
Вес
203 г
Комплектация
поролоновая и меховая ветрозащита, держатель микрофона обычный, держатель с амортизирующим подвесом, адаптер в башмак для аксессуаров, кабель XLR 60 см, кейс
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
65
Приемник
Вес
203 г
Питание
фантомное питание 48 В, 5 мА
Описание
Saramonic SoundBird V6 – профессиональный остронаправленный (суперкардиоидный) микрофон-пушка. Рассчитан на профессиональное производство: телевидение, реклама, независимое кино, документалистика, новости, озвучание. Длинный латунный корпус обеспечивает высокую степень изоляции посторонних шумов. Качественная электроника обеспечивает высокую чувствительность и низкий уровень собственного шума.
Поставляется в комплекте с поролоновой и меховой ветрозащитой, держателем микрофона, держателем с амортизирующим подвесом, адаптером в башмак для аксессуаров, кабелем XLR 60 см и прочным кейсом.