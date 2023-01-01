Описание

Комплексный подход к качественной видеозаписи на мобильные устройства. Набор включает активный стереомикшер, 2 направленных микрофона и рукоятку с держателем для телефонов. Вы можете использовать SmartMixer прямо из коробки, или дополнить собственными микрофонами вместо тех, что идут в комплекте: для этого есть 2 гнезда под мини-джек 3.5 мм и 1 mini-XLR гнездо с переходным кабелем на полноразмерный XLR. Таким образом вы можете, к примеру, подключить радиомикрофон на левый канал и направленный микрофон-пушку на правый. Или радиомикрофон + ручной микрофон для интервью. Вариантов может быть множество.

Поскольку SmartMixer предназначен для работы со смартфонами через гарнитурный разъем, который принимает только моно (1 канал), запись с двух источников автоматически объединяется микшером в 1 канал.

SmartMixer может обеспечивать фантомное питание +48 В для тех XLR микрофонов, которые в этом нуждаются, а также низковольтное питание для микрофонов, подключающихся через гнезда 3.5 мм. Уровень звука по каждому из каналов отображается на ЖК-дисплее, что само по себе очень ценно для телефонов, не многие мобильные приложения обеспечивают подобный мониторинг. Рукоятка рядом с дисплеем позволяет регулировать уровень громкости. К сожалению, для сохранения компактных размеров, у этого микшера отсутствует раздельная регулировка громкости правого и левого каналов. Разъем для наушников позволяет контролировать звукозапись в режиме прямого эфира. Вы можете выбрать Play или Rec: Play для прослушивания звука на записанных роликах, а Rec - для живого мониторинга.

В комплекте идут 2 кабеля: для iOS и для Android смартфонов. При использовании переходника с TRRS на TRS вы сможете использовать этот микшер для записи на обычные камеры: зеркальные или беззеркальные.

Saramonic SmartMixer работает от 1 батарейки типа 9В («Крона»). 1 щелочной батарейки хватает на 2.5-3 часа работы, в зависимости от того, используете вы фантомное питание или нет. Мы рекомендуем использовать перезаряжаемые аккумуляторы, т.к. это значительно снизит расходы на использование микшера и загрязнение окружающей среды.

Корпус микшера, рукоятка и зажим для телефона выполнены из алюминия и стали, что обеспечивает высокую износостойкость и длительный срок службы. Saramonic SmartMixer доставляет высокое качество звука для ваших видео, при сохранении мобильности. Единственным недостатком устройства является то, что у него нет раздельного контроля за каждым из каналов. Если такой контроль принципиально важен, рекомендуем обратить внимание на компактные микшеры SR-AX107 или SR-PAX2, которые также можно подключить к телефону, используя TRS - TRRS переходник.