SmartMic+ OP – всенаправленный микрофон с интерфейсом USB-C, созданный специально для камеры DJI Osmo Pocket, которая имеет особые требования по подключению. Несовместим с другими камерами, телефонами, компьютерами. Использование SmartMic+ OP позволяет не покупать специальный микрофонный адаптер DJI для Osmo Pocket. Микрофон просто втыкается в USB-C порт и не требует дополнительного питания. В комплекте идет поролоновая и меховая ветрозащита, первая для записи в помещениях, вторая – для съемки на открытом воздухе.

В тыльной части расположено гнездо 3.5 мм для подключения наушников. Saramonic SmartMic+ OP выполнен в прочном металлическом корпусе. Это хороший вариант для съемок общего характера, когда вы в течение одного ролика снимаете себя, других людей, окружение – в такой ситуации он будет удобнее и эффективнее петличного микрофона.