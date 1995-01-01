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Микрофон Saramonic Lavalier Mic для системы Ultra, петличный, черный

  • Lavalier Mic для системы Ultra, петличный, черный
  • Lavalier Mic для системы Ultra, петличный, черный
  • Lavalier Mic для системы Ultra, петличный, черный
Код товара:УТ-00081134
Артикул:Saramonic Lavalier

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Всенаправленный петличный микрофон для беспроводной системы Saramonic Ultra. Небольшие размеры позволяют незаметно разместить микрофон на одежде или под одеждой, чтобы он не отвлекал на себя внимание зрителя. Подключается к трансмиттеру Ultra TX, джек 3.5 мм TRS (без резьбовой фиксации). Благодаря всенаправленному подбору микрофон можно размещать вертикально, горизонтально или под углом – это не повлияет на качество звука.

В комплекте идет клипса-крокодильчик и поролоновая защита от ветра. При использовании на улице рекомендуем установить меховую ветрозащиту (продается отдельно).