Микрофон Saramonic Lavalier Mic для системы Ultra, петличный, черный
Код товара:УТ-00081134
Артикул:Saramonic Lavalier
Товар не найден
Описание
Всенаправленный петличный микрофон для беспроводной системы Saramonic Ultra. Небольшие размеры позволяют незаметно разместить микрофон на одежде или под одеждой, чтобы он не отвлекал на себя внимание зрителя. Подключается к трансмиттеру Ultra TX, джек 3.5 мм TRS (без резьбовой фиксации). Благодаря всенаправленному подбору микрофон можно размещать вертикально, горизонтально или под углом – это не повлияет на качество звука.
В комплекте идет клипса-крокодильчик и поролоновая защита от ветра. При использовании на улице рекомендуем установить меховую ветрозащиту (продается отдельно).