Всенаправленный петличный микрофон для беспроводной системы Saramonic Ultra. Небольшие размеры позволяют незаметно разместить микрофон на одежде или под одеждой, чтобы он не отвлекал на себя внимание зрителя. Подключается к трансмиттеру Ultra TX, джек 3.5 мм TRS (без резьбовой фиксации). Благодаря всенаправленному подбору микрофон можно размещать вертикально, горизонтально или под углом – это не повлияет на качество звука.

В комплекте идет клипса-крокодильчик и поролоновая защита от ветра. При использовании на улице рекомендуем установить меховую ветрозащиту (продается отдельно).