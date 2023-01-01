Saramonic LavMicro Di – петличный микрофон с интерфейсом USB-C может использоваться вместе с мобильными устройствами на Android, а также с некоторыми моделями Apple (например, MacBook). Встроенный АЦП (аналого-цифровой преобразователь) с разрешением до 24 бит 48 кГц обеспечивает высококачественный звук. Микрофон совместим со сторонними приложениями Android для записи видео и звука.