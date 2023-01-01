Микрофон Saramonic LavMicro UC, петличный, USB-C (уцененный)
Код товара : УТ-00071854
Артикул : LavMicro UC (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
22%
8 960 ₽
6 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Saramonic LavMicro Di – петличный микрофон с интерфейсом USB-C может использоваться вместе с мобильными устройствами на Android, а также с некоторыми моделями Apple (например, MacBook). Встроенный АЦП (аналого-цифровой преобразователь) с разрешением до 24 бит 48 кГц обеспечивает высококачественный звук. Микрофон совместим со сторонними приложениями Android для записи видео и звука.