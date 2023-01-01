Saramonic LavMicro U3A – петличный микрофон для записи интервью, презентаций, блогов, студийных программ и тому подобных сюжетов. Через USB-C подключается к телефонам, планшетам и ноутбукам с аналогичным разъемом. В комплекте идет угловой адаптер, который облегчает использование микрофона на электронных стабилизаторах.