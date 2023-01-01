Микрофон Saramonic LavMicro U3-OP петличный, только для DJI Osmo Pocket
Код товара : УТ-00056629
Артикул : LavMicro U3-OP
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
20 г
Питание
от устройства
Входы
USB (тип C)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
60
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-32 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 / 24 бит, 44.1 / 48 / 96 кГц
Вес
20 г
Комплектация
микрофон, крепление "крокодильчик", поролоновая ветрозащита, ремешок
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
20 г
Питание
от устройства
Описание
Saramonic LavMicro U3-OP – версия петличного микрофона LavMicro U3, созданная специально для DJI Osmo Pocket и Pocket 2, так как эти камеры имеют особые требования по подключению. Несовместим с другими камерами, телефонами, компьютерами. Использование LavMicro U3-OP позволяет не покупать специальный микрофонный адаптер DJI для Osmo Pocket. Петличный микрофон хорошо подходит для записи речи, обеспечивает четкое звучание, изолированное от посторонних шумов. Вместе с DJI Osmo Pocket это готовое решение для создания видеоблогов.