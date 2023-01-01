Saramonic LavMicro U3-OP – версия петличного микрофона LavMicro U3, созданная специально для DJI Osmo Pocket и Pocket 2, так как эти камеры имеют особые требования по подключению. Несовместим с другими камерами, телефонами, компьютерами. Использование LavMicro U3-OP позволяет не покупать специальный микрофонный адаптер DJI для Osmo Pocket. Петличный микрофон хорошо подходит для записи речи, обеспечивает четкое звучание, изолированное от посторонних шумов. Вместе с DJI Osmo Pocket это готовое решение для создания видеоблогов.